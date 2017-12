La puşcărie pentru provocarea unui accident mortal

S-a urcat băut la volan şi a condus cu viteză excesivă, fără să ţină cont de carosabilul acoperit de polei, iar finalul a fost tragic. A pierdut controlul direcţiei, a ieşit de pe şosea, s-a răsturnat şi a intrat în gardul unui imobil. Unul dintre prietenii săi buni, aflat pe bancheta din spate, a murit pe loc. Accidentul mortal a avut loc în noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie, în localitatea constănţeană Cochirleni, iar şoferul vinovat de producerea lui a fost Cătălin Vasile Matei, de 23 de ani. Potrivit anchetatorilor, înainte de a se urca la volan, tânărul a consumat băuturi alcoolice împreună cu patru prieteni, într-un bar din Cernavodă, apoi au plecat spre Cochirleni, cu maşina lui Matei, un Tico cu numărul CT 09 XKH. Accidentul a avut loc într-o curbă, după ce şoferul a scăpat autoturismul de sub control. Scenele de groază care au urmat au fost povestite de un localnic din Cochirleni. „Am auzit o bubuitură şi am ieşit din casă. Unul dintre răniţi era în picioare, restul erau în maşină şi i-am scos. Unul dintre ei era cald, dar nu mai avea puls”, a declarat martorul. În urma impactului, Marian Martin, de 23 de ani, pasager pe bancheta din spate, a murit, iar şoferul şi pasagerul din dreapta sa au fost răniţi. Cătălin Vasile Matei a fost testat cu aparatul Drager, poliţiştii stabilind că acesta avea o alcoolemie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă şi conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice şi, ulterior, procurorii l-au trimis în judecată la Judecătoria Medgidia. Iniţial, Matei a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare cu executare, dar magistraţii Curţii de Apel Constanţa i-au majorat pedeapsa la doi ani şi şase luni cu executare. Sentinţa dată vineri este definitivă.