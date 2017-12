La RCJ Farul, rezervele pot suplini absenţele titularilor

Incidentele de la ultima partidă a sezonului regulat dintre Dinamo şi RCJ Farul, soldate cu suspendări de ambele părţi dar şi cu numeroase accidentări în tabăra constănţeană, păreau să fi micşorat considerabil şansele formaţiei de pe litoral de a cîştiga titlul de campioană. Tehnicianul Bruce Hodder se bazase pînă la acea partidă pe un nucleu destul de mic de jucători, în care georgienii erau vioara întîi. Jocul şi rezultatele de pînă atunci ale Farului, impuneau însă prezenţa lor în “15“-le de bază şi se părea că în lipsa acestora RCJ Farul devine doar o echipă de pluton. Primele jocuri cu “rezervele“ Mitu, Cr. Munteanu, Andrii sau Crăciunescu, ca să-i amintim doar pe cîţiva dintre cei care nu intrau pe teren din primul minut, întărea tuturor convingerea că RCJ Farul are un lot numeros, dar nu echilibrat valoric, formaţia constănţeană fiind învinsă pe teren propriu de Steaua şi CSM Baia Mare. Urmau partidele cu Dinamo şi U Cluj în deplasare şi mai toţi “specialiştii“ prevedeau alte eşecuri... A fost însă nevoie de puţină omogenitate în jocul noilor titulari, de ambiţia acestora de a demonstra că nu degeaba au fost aduşi la Farul. Chiar dacă georgienii vor fi în continuare un plus în jocul echipei noastre, din fericire avem siguranţa că atunci cînd situaţia o cere, lipsa lor poate fi, mai mult sau mai puţin, suplinită. Ca urmare, s-a cîştigat un prim meci, cu Dinamo, 30-21 la Buzău, dup care a urmat victoria de sîmbătă, 33-20 la Cluj, cu Universitatea. Nu trebuie uitat nici faptul că s-a jucat în urma unui program infernal, rugbyştii Farului parcurgînd cu autocarul traseul Constanţa - Buzău - Sibiu - Cluj - Constanţa în decurs de doar cinci zile, perioadă în care au disputat şi cele două meciuri cu Dinamo şi Cluj. “Mă bucur că echipa începe să crească în valoare. Le văd determinarea băieţilor ce nu prindeau prima formaţie, dorinţa de demonstra cît mai multe, iar acest lucru nu poate face decît bine echipei. Astfel se crează şi concurenţă iar cel mai bun poate juca. Aş fi dorit să nu se întrerupă campioantul pentru că ne-am intrat în ritm, jucătorii au început să se simtă în teren, să joace ca o adevărată echipă. Ne-a lipsit omogenitatea pentru că nu s-a mai jucat în această formulă, însă am început să recuperăm şi la acest capitol“, a declarat Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul. Formaţia noastră va întîlni miercuri, pe terenul

“Farul“, de la ora 11.00, în devansul etapei a 5-a din play-off, echipa RCM Timişoara. După această etapă (restul jocurilor vor avea loc sîmbătă), campionatul se va întrerupe, făcînd loc primei reprezentative care va participa la IRB Nations Cup. Astăzi, la Buzău, într-o partidă restantă din etapa a 3-a play-off-ului DN, Dinamo va întîlni pe CSM Baia Mare.