La şcoală, în stare de ebrietate

Societatea românească este martoră, din ce în ce mai des, la evenimente care în urmă cu 20 de ani păreau ireale: elevi ajunşi pe patul de spital în urma altercaţiilor cu propriii colegi, tineri care îşi încep viaţa sexuală la vârste din ce în ce mai fragede sau care devin dependenţi de droguri la vârsta la care părinţii lor încă mai jucau lapte gros în curtea şcolii etc. Motivele pentru care tânăra generaţie apucă pe un drum greşit sunt diverse (lipsa controlului parental, influenţa anturajului etc.). Grav este faptul că aceste tipuri de comportament pot afecta orice copil, indiferent de mediul social din care provine. Cu toate acestea, de fiecare dată când un copil cade victimă viciilor caracteristice adulţilor, cunoscuţii acestuia sunt luaţi prin surprindere. De o astfel de surpriză neplăcută au avut parte şi cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „C. A. Rosetti” din Constanţa, ieri, când un elev a venit la cursuri în stare de ebrietate. „Elevul, un băiat de 17 ani şi jumătate, de la şcoala profesională din cadrul unităţii noastre, a fost observat, la intrarea în unitatea de învăţământ, de gardian. Pentru că era agitat şi palid la faţă, gardianul ne-a anunţat şi am mers să vedem ce se întâmplă cu el”, a declarat directorul unităţii de învăţământ, prof. Elvira Nica.

ALCOOLEMIE DE 2,5 LA MIE În timpul discuţiilor, băiatului i s-a făcut rău. A fost chemată o ambulanţă care l-a transportat pe adolescent la spital. Acolo, stupoare! Medicii au descoperit că elevul avea o alcoolemie în sânge de 2,5 la mie. „În prezent, starea lui de sănătate este bună. A fost convocată Comisia de disciplină, care va ancheta cazul şi va decide sancţiunea care trebuie aplicată în acest caz. Este prima abatere de acest fel a elevului. Nu ne-a mai pus probleme până acum. Familia lui este din mediul rural, mai are doi fraţi, din care unul este elev la noi, în clasa a XI-a”, a mai spus directorul liceului. Potrivit regulamentului de ordine interioară, elevul riscă de la mustrare scrisă, până la exmatriculare. Dacă în cazul copiilor-problemă, acţiunile de acest gen pot fi prevăzute, în cazul elevului de la Liceul „C. A. Rosetti”, explicaţia gestului său este mai greu de găsit. „Ar putea fi vorba despre apariţia unei situaţii în viaţa personală cu care nu s-a mai confruntat şi pe care nu ştie să o gestioneze, motiv pentru care a apelat la alcool. De asemenea, poate fi vorba de o situaţie conflictuală pe care nu ştie să o gestioneze sau de o carenţă emoţională. Motivele exacte pot fi descoperite numai în cadrul unor şedinţe cu psihologul şcolar, fiind recomandat ca acesta să fie consiliat după ce starea lui se ameliorează”, a declarat directorul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, psihologul şcolar Irina Ermolaev.

INCIDENTE CU ELEVI Tot în ciclul „deviaţii comportamentale în rândul elevilor” se înscriu şi incidentele petrecute la sfârşitul săptămânii trecute, când în incinta Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanţa şi a Şcolii Gimnaziale „A. Rădulescu” din Murfatlar, au avut loc altercaţii între elevi. În ambele cazuri, consiliile profesorale ale celor două unităţi de învăţământ au decis scăderea notei la purtare a vinovaţilor. Mai mult, pentru a responsabiliza şi elevii care, de obicei, asistă la asemenea incidente, de multe ori încurajându-i pe bătăuşi să continue lupta, la nivelul şcolii gimnaziale din Murfatlar, cadrele didactice au decis ca şi cei care au asistat la bătaie şi nu au luat nicio măsură pentru a aplana conflictul (chemat un profesor - n.r.) să aibă nota scăzută la purtare: 9! „Din nefericire asistăm zilnic, direct sau indirect, la manifestarea, sub diferite forme, a unor comportamente agresive în mediul şcolar (şi nu numai), având consecinţe directe atât asupra dezvoltării socio-emoţionale a copiilor, cât şi asupra actului educaţional. Scăderea notei la purtare ca urmare a implicării într-un act de violenţă sau ca urmare a asistării pasive la un astfel de eveniment poate fi o soluţie, însă consider eficacitatea ei ca fiind redusă”, a declarat psihopedagogul Marina Balaban. Ea a adăugat că este firesc ca un părinte al unui copil agresat să se simtă revoltat şi să aibă o reacţie emoţională poate la fel de agresivă, însă cadrul didactic, profesorul psiholog sau psihopedagog nu poate ignora repercusiunile negative ale pedepsei pe termen lung, în defavoarea restricţiilor, a măsurilor de responsabilizare, a programelor de prevenţie şi combatere a comportamentelor indezirabile destinate copiilor de vârstă şcolară. „Consider că, în prezent, violenţa e o problemă mai mult decât şcolară, societală şi reiau importanţa intervenţiei timpurii prin programe de prevenţie şi combatere a acesteia implementate în mediul şcolar, în favoarea societăţii aflate acum în formare”, a mai spus psihopedagogul Balaban.