„La sfârşitul lunii ianuarie vom avea un verdict referitor la Roşia Montană“

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, spune că o decizie privind exploatarea minieră de la Roşia Montană ar putea fi luată la sfârşitul lunii ianuarie şi că în acest moment el este convins în proporţie de 90% că acest proiect este benefic. „O să mai avem o comisie tehnică la începutul acestui an, pentru că am clarificat pe parcurs aceste probleme. Dacă aceste condiţii de mediu vor fi îndeplinite, atunci vom propune Guvernului avizul“, a declarat ministrul într-o emisiune tv. Liderul UDMR a mai afirmat că în afară de componenta tehnică este şi una politică în legătură cu acest caz şi că presiunile sunt făcute pe toate partidele politice, nu doar pe UDMR. „Suntem atacaţi şi din sânul comunităţii maghiare, că noi suntem cu cianura, că nu ştiu ce... Trebuie să ne asumăm această răspundere. Vorbesc de UDMR şi de coaliţie“, a precizat el. Borbely susţine că proiectul e ca „o poveste care nu se termină“. „Este o poveste care s-a derulat după aceea şi din păcate a arătat şi incapacitatea statului român de a gestiona această problemă. Când un stat are 300 de tone de aur şi 1600 de tone de argint, să nu-mi spună nimeni că nu se gândeşte să exploateze acel zăcământ“, a mai arătat vicepreşedintele politic al UDMR.