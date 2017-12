La Siliştea s-a inaugurat noua bază sportivă

Rezultatele meciurilor jucate duminică în etapa a doua din Campionatul Judeţean de fotbal:

SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Viitorul Fîntînele 13-1 (V. Axinte 4, 45, M. Meaucă 6, 22, 53, 56, L. Calcan 11, 52, 84, M. Trestianu 21, 35, D. Siminiceanu 74, A. Luchian 80 - Al. Şerban 57); Pescăruşul Gîrliciu - Dunaris Topalu 2-2 (D. Răducanu 88, L. Cazacu 90+2 - G. Ion 23, Al. Filip 83); Dunărea Ciobanu - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu 5-0 (V. Mititelu 2, Fl. Nădrag 47, 50, R. Tudor 83, 85); Marcon Star Medgidia - CSŞ Medgidia 4-2 (G. Dorobanţu 10, Cr. Gherghina 45, 83, V. Florea 90 - D. Antip 1, G. Demirat 30); Recolta Nicolae Bălcescu - Viitorul Nisipari 1-0 (M. Ciobanu 8); Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindăreşti 7-3 (Şt. Olar 5, 21, 30, 39, 53, C. Cristea 25, Cr. Damian 78 - R. Nicolai 44, T. Alexe 63, 89); Sportul Tortoman - Gloria Seimeni 1-0 (M. Gavrilă 62). Clasament: 1. Siliştea 6p (15-2); 2. Bălcescu 6p (4-0); 3. Topalu 4p.

SERIA SUD: Marmura Deleni - Viitorul Cobadin 1-2 (N. Stoian 21 - A. Pal 13, 70); CS II Peştera - CSM II Medgidia Valea Dacilor 5-1 (Ad. Moga 31, D. Vişan 46, I. Chiru 64, 88, 90 - A. Tudose 78); AS Ciocîrlia - Progresul Dobromir 2-1 (G. Munteanu 30, 43 - I. Păun 85); Inter Ion Corvin - Trophaeum Adamclisi 6-2 (M. Covaciu 33, 56, 84, G. Stan 66, 77, 81 - M. Popa 18, I. Floca 83); Voinţa Siminoc - Sacidava Aliman 4-1 (G. Pascal 55, Ad. Puiu 66, 80, V. Hamza 90 - I. Topalu 85); Tineretul Valea Dacilor - Danubius II Rasova 4-3 (C. Arete 5, 79, L. Mincă 56, 73 - V. Tănase 35, D. Lazăr 43, E. Ciobanică 82); Voinţa Valu lui Traian - Dunărea Ostrov 0-4 (Al. Bîrsan 15, 17, 50, A. Oprea 23). Clasament: 1. Ostrov 6p (12-0); 2. Peştera II 6p (11-2); 3. Siminoc 4p.

SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Viitorul Cerchezu 6-1 (I. Truşescu 9, 61, 63, D. Cristea 11, 70, 83 - N. Popa 88); Unirea Topraisar - ELIF Fîntîna Mare 1-1 (Cl. Sandu 23 - H. Cobzaru 66); AS Independenţa - Fulgerul Chirnogeni 2-6 (Cl. Ciocan 29, I. Parfene 36 - M. Ioniţă 10, I. Stângă 13, 53, 61, C. Guriţă 65, C. Maraloi 80); Viitorul Mereni - Gloria II Albeşti Cotu Văii 3-0 (neprezentare); AS Bărăganu - Recolta Negru Vodă 3-3 (M. Molnar 33, 45, Fl. Molnar 90+2 - I. Şchiopu 6, 37, I. Lalangi 51); Avîntul Comana - Sparta II Techirghiol 2-3 (M. Caracostea 7, D. Tîrnă 88 - S. Gheţău 13, N. Băisan 59, T. Zelcă 90+2); Vulturii Cazino Constanţa - CFR Constanţa 1-0 (N. Chichirim 27). Clasament: 1. Vulturii Cazino 6p (5-2); 2. Techirghiol II 6p (6-4); 3. Negru Vodă 4p (6-3); 4. Topraisar 4p (5-3).

DUBLĂ SĂRBĂTOARE LA SILIŞTEA. Înaintea partidei Steaua Speranţei Siliştea - Viitorul Fîntînele, scor 13-1 pentru gazde, a avut loc festivitatea de inaugurare a noii baze sportive din Siliştea, amenajată cu fonduri guvernamentale, în baza Ordonanţei nr. 7 din 19 ianuarie 2006, privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. Panglica a fost tăiată de primarul comunei Siliştea, Mihai Soare, şi de preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal, Vasile Mihu.