La spital după ce au mâncat la complexul Mera Resort din Venus

19:29:51 / 31 Iulie 2016

Enterocolita la Mera e la ea acasa

Am petrecut concediul de anul acesta la Mera (23-29.07.2016),doi adulti si doi copii. Utima zi a concediului am facut o la spital,eu si copiii fiind diagnosticati cu enterocolita.Precizez ca nu am mancat absolut nimic din afara hotelului!M am ingrozit cand am citit pe un forum pareri despre acest hotel si am constatat ca foarte multe persoane cazate la Mera au avut aceleasi probleme.