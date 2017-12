L-a tăiat cu briceagul în autobuz

Un tînăr în vîrstă de 19 ani, din comuna Cireşu, judeţul Brăila, este cercetat în stare de libertate de procurori pentru săvîrşirea infracţiunii de tentativă de omor, după ce, duminică seară, l-a tăiat pe un bărbat cu briceagul, în zona gîtului. Potrivit anchetatorilor Valentin Gurău, agresorul, care lucrează ca electrician la firma “TSM” Constanţa, şi-a petrecut sfîrşitul săptămînii la Brăila iar la întoarcere a băut în tren cu doi amici. Din zona Gării Constanţa, tinerii s-au urcat într-un autobuz care circulă pe linia 2, pentru a ajunge la căminul din zona Poarta 6, în care locuiesc cu chirie. Înfierbîntaţi de alcool Gurău şi amicii săi au început să cînte manele, deranjîndu-i pe călători. Unul dintre pasageri, Ion Motoloiu, de 33 de ani le-a cerut petrecăreţilor să înceteze. “Agresorul a continuat să cînte împreună cu prietenii lui. La un moment dat, am întins mîna spre el, ca să-i atrag atenţia la ce spuneam, iar în secunda următoare, m-a tăiat la gît cu un briceag. Iniţial am simţit doar o fierbinţeală în zona în care am fost lovit, dar apoi o tînără care se afla în autobuz mi-a zis că sîngerez”, a povestit Ion Motoloiu. În ajutorul rănitului a sărit imediat un călător care i-a legat în jurul gîtului o cămaşă ca să oprească sîngerarea, iar apoi a sunat la 112 pentru a chema o ambulanţă. Cînd a văzut ce a făcut, Gurău s-a speriat şi a coborît din autobuz la prima staţie, îndreptîndu-se spre căminul în care locuieşte. Acolo a fost găsit de lucrătorii Secţiei 5 Poliţie, care l-au reţinut pentru audieri. Agresorul susţine că a vrut doar să-şi sperie victima: „Folosesc acel briceag la locul de muncă. Cînd l-am scos din buzunar am vrut doar să-l lipesc de gîtul bărbatului pentru a-l speria. El m-a lovit cu palma peste faţă şi am vrut să-l potolesc. Şoferul autobuzului a încetinit chiar în acel moment, eu m-am dezechilibrat şi, din greşeală, l-am tăiat pe omul ăla la gît. Nu a fost un gest intenţionat. Îmi pare rău pentru ce am făcut, mi-am cerut scuze şi faţă de el. Am fost uşurat cînd am văzut că nu i s-a întîmplat nimic grav”, a declarat Valentin Gurău. Victima agresiunii a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, unde rana i-a fost suturată şi pansată. Întrucît şi-a lovit victima în apropierea unei zone vitale, Gurău este anchetat pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor. Anchetatorii spun că victima a suferit o plagă cu o lungime de opt cm care necesită 12 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.