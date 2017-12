La un pas de a se autoincendia

Un pensionar din Medgidia, fost cadru MapN, îmbrăcat într-un trening de care erau prinse decoraţii militare, a ameninţat, vineri, că îşi dă foc în faţa blocului unde locuieşte. Speriaţi, locatarii blocului VS 6, de pe strada Stadionului, au sunat la numărul de urgenţă 112 şi au alertat poliţia, dar şi pompierii. Ei le-au spus oamenilor legii că vecinul lor, Ion Căldare, de 56 de ani, tată a doi copii majori, a suferit o criză de nervi şi, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, agită de zor o sticlă cu benzină şi ameninţă că îşi dă foc. Sosiţi la adresa indicată, poliţiştii au reuşit să-i smulgă bărbatului sticla cu benzină, imobilizîndu-l. Bărbatul a devenit furios la culme că nu este lăsat să-şi ducă planul la bun sfîrşit, susţinînd că el oricum se va omorî aruncîndu-se în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Un vecin, care a dorit să rămînă anonim, a povestit că bărbatul nu este la prima ieşire de acest fel. Tot el spune că principala cauză care l-ar fi adus pe Ion Căldare în această situaţie ar fi o ceartă aprinsă cu soţia sa. Potrivit oamenilor legii, fostul cadru MapN a fost transportat la Spitalul Municipal Medgidia pentru a primi îngrijiri medicale. Medicii au stabilit că bărbatul are nevoie de o atenţie specială şi l-au trimis cu o ambulanţă la Spitalul de Neuropsihiatrie Palazu Mare, pentru a fi supus unui control de specialitate.