La un pas de moarte, din cauza unei muşcături de păianjen

Un bărbat a fost spitalizat de urgenţă, duminică noaptea, după ce a fost muşcat de un păianjen veninos. Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, în jurul orei 23.00, Cristian Manea, de 24 ani, a apelat Serviciul de Urgenţă 112, spunînd că a fost muşcat de un păianjen şi că, în nici cinci minute, a paralizat aproape complet. „În jurul orei 22.30, eram la serviciu şi aveam nevoie de o pereche de mănuşi pentru a suda ceva. În momentul cînd am tras mănuşa pe mîna dreaptă, am simţit o înţepătură. Pe moment, nu am dat importanţă. Am scos insecta afară din mănuşă: un păianjen de culoare neagră, destul de mare, cu o cocoaşă mai mare decît capul, după care am pus o scrumieră peste el. După doar cîteva minute, mi s-a umflat degetul de care fusesem muşcat, muşchii abdominali mă dureau îngrozitor, iar picioarele şi mîinile nu mă mai ascultau”, a spus victima, Cristian Manea. Potrivit medicilor, dacă nu ar fi fost internat, bărbatul muşcat de păianjen ar fi putut muri în toiul nopţii şi, cel mai probabil, păianjenul care l-a muşcat pe tînăr este o femelă din temuta specie „Văduva Neagră”. Potrivit medicilor, victima a fost stabilizată, i s-au pus perfuzii şi a băut foarte multe lichide pentru a elimina toxinele. Cel mai probabil, Cristian Manea va fi externat în următoarele două zile.