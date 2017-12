La un pas de moarte

Un bărbat din comuna constănţeană Mereni a ajuns duminică, la spital, după ce a fost atacat în plină stradă de un individ care a încercat să-l jefuiască. Totul s-a întîmplat în satul Osmancea, în timp ce Alil Ismail se întorcea, împreună cu familia, de la tîrgul din Cobadin. „Mergeam cu căruţa spre casă. În Osmancea, am trecut prin faţa unei cîrciumi şi am auzit că cineva strigă după mine. Am vrut să văd ce vrea de la mine, aşa că am oprit. Nu m-am gîndit că are de gînd să mă lovească. S-a apropiat şi a început să ţipe că i-aş fi furat mai multe capre şi un cal acum un an. Minţea, dar avea nevoie de un motiv ca să înceapă circul. Apoi a smuls din mîinile soţiei mele casetofonul pe care îl cumpărasem de la obor. Am coborît şi i-am zis să mi-l dea înapoi. Am început amîndoi să tragem de el şi, pînă la urmă, i l-am luat. Atunci, a scos din buzunar un briceag şi m-a tăiat pe faţă. Norocul meu a fost că am reuşit să mă trag puţin înapoi, că altfel, îmi tăia gîtul”, povesteşte Alil Ismail. Un martor a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor, iar victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În scurt timp, poliţiştii din Mereni au reuşit să dea de urma agresorului, Costel Hartanu, de 43 de ani, care fugise de la locul faptei. Bărbatul este cercetat în stare de libertate, urmînd ca încadrarea juridică a faptei să se facă în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea rănilor suferite de victimă.