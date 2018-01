La un pas de tragedie pe strada Soveja

Un constănţean în vîrstă de 24 ani a fost la un pas de a provoca un adevărat dezastru, duminică seara, cînd, ameţit de băutură, era să intre cu maşina într-o staţie de GPL. Potrivit agenţilor de poliţie din cadrul Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa, Mircea Daniel Pavlov de 24 ani, militar angajat pe bază de contract al unei unităţi din Constanţa, conducea pe strada Soveja autoturismul Dacia SuperNova, cu numărul de înmatriculare CT 03 PHB. La un moment dat, din cauza vitezei, şoferul Daciei a intrat cu maşina în spatele autoturismului cu numărul de înmatriculare CT 83 GYN care circula în faţa sa, la volanul căruia se afla Constantin Tudose, de 22 ani, agent de vînzări la Metro Constanţa. În urma impactului, Dacia SuperNova a fost scăpată de sub control, a intrat pe contrasens, a trecut peste bordura de pe marginea drumului şi s-a oprit într-un copac aflat la doar cîţiva metri de o staţie Peco GPL Med Gaz. În urma accidentului, şoferul Daciei a fost rănit uşor, suferind un traumatism cranian care nu a necesitat internarea. Poliţiştii l-au testat cu aparatul Drager pe Mircea Pavlov şi au constatat că acesta se afla sub influenţa alcoolului, tînărul avînd o alcoolemie peste limita legală. Şoferul vinovat de producerea accidentului a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de trei luni şi s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.