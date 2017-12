La “vânătoare” de medici români

A 5-a ediţie a celui mai mare târg de cariere din domeniul medical, organizat de firma de consultanţă polonezo-germană Fair Solutions Ltd, este gata să înceapă. Târgul va ajunge la Cluj în perioada 13 - 14 noiembrie, în Timişoara în perioada 20 - 21 noiembrie, la Iaşi 27 - 28 noiembrie şi Bucureşti 4 - 5 decembrie. La mare căutare, în ţări precum Marea Britanie, Irlanda, Germania, Suedia, Danemarca, Franţa, Elveţia, Belgia, Norvegia şi Spania, sunt specializările anestezie, medicină de urgenţă, radiologie şi medicină internă. Numarul total de posturi disponibile, pentru întreaga Europă Centrală, este de circa 5.000, iar selecţia finală are loc după încheierea tuturor ediţiilor internaţionale. Lefurile celor care vor alege să părăsească ţara sunt cuprinse între 80.000 şi 200.000 de euro pe an.