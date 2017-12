“La vîrful actualei puteri există vinovaţi de înaltă trădare”

Fost redactor al ziarului “România liberă”, jurnalistul Ovidiu Ohanesian a petrecut 51 de zile în captivitate, în zona \"Triunghiul sunit al morţii\" din Irak. El este singurul care a continuat să îşi pună întrebări despre cazul straniu numit “Răpirea din Irak”, după ce foştii săi colegi de prizonierat (Sorin Mişcoci şi Marie Jeanne Ion) s-au scufundat iremediabil într-un butoi cu tăcere. “Am luptat singur în această perioadă. Nici măcar presa nu m-a ajutat. Mi-au atacat prietenii, şefii, am fost nevoit să părăsesc mai multe locuri de muncă pentru că nu am acceptat să închid gura (…) Există jurnalişti implicaţi în afacerea “Răpirii”. Am prezentat dovezi la televiziuni şi în instanţă. Unii dintre ei, aşa-zişi dizidenţi, trădători de ţară şi urmăriţi de UM0110, au colaborat cu Hayssam şi cu Securitatea pentru a-şi salva poziţia de directori de ziar. Am fost vîndut de idolii mei din presă, în această afacere!”, povesteşte Ohanesian într-un senzaţional material publicat de www.mediafrontiere.wordpress.com Întrebat dacă a existat un “adevărat rol” al preşedintelui Băsescu, Ohanesian a exclamat cu subînţeles: “Cine a tras foloase politice uriaşe, imediat dupa eliberarea jurnaliştilor români? Cine a ajuns la apogeul puterii datorită afacerii “Răpirea din Irak”? Cine a dat ordin ambasadorului Stuparu (ambasadorul român la Bagdad - n.n.) să-l predea pe Munaf (suspect de implicare în regizarea răpirii jurnaliştilor români - n.n.), principalul martor şi al doilea terorist al ţării, americanilor, direct de pe pămînt românesc, adică din Ambasada României din Irak? Acelaşi care l-a medaliat de două ori pe Stuparu, în ultimii trei ani. Este clar că preşedintele Băsescu a avut un rol hotărîtor în eliberarea noastră, din păcate ocrotindu-i pe adevăraţii vinovaţi”, a conchis Ohanesian, care a adăugat: “Cine l-a eliberat pe Hayssam (Omar Hayssam este considerat ca fiind “creierul” operaţiunii de răpire - n.n.) şi l-a predat americanilor pe Munaf este vinovat de lucruri mult mai grave. Protejează şi acoperă crima organizată şi terorismul internaţional. Pot afirma chiar că există la vîrful actualei puteri persoane influente, vinovate de înaltă trădare!”. De asemenea, “parfumul de servicii secrete” al istoriei “Răpirii din Irak” este confirmat vehement de Ohanesian. “Diversiunea a fost pusă la cale de cercurile din jurul Preşedinţiei, cu participarea serviciilor secrete”, a spus el. Jurnalistul a mai afirmat că, după eliberare, într-un moment de “sinceritate”, Băsescu le-a spus: “Vreţi să ştiţi cum aţi fost eliberaţi, măi, copii? S-a întîlnit securitatea lui Saddam cu securitatea lui Ceauşescu, ha, ha, ha!”. Fără alte comentarii. Restul e can-can. Luaţi de la dosar declaraţiile filmate ale colonelului de poliţie irakian Moaed Abdel Kazem, omul care a demarat ancheta la Bagdad şi care a făcut primele arestări în acest caz”, a exclamat dezamăgit Ovidiu Ohanesian.