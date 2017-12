Un bărbat de 47 de ani, din Constanţa, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins de poliţiştii de la Rutieră în timp ce conducea o maşină, deşi are permisul suspendat. Oamenii legii spun Ion N., de 47 de ani, a fost oprit pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă). În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că acesta are dreptul de a conduce suspendat. Pe numele lui s-a întocmit dosar penal. (R.M.)