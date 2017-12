Lac de unghii Mariah Carery

Cântăreaţa americană Mariah Carey îşi va lansa, în 2013, propriul brand de lacuri pentru unghii, care va include două linii diferite. Pentru acest proiect, artista americană s-a asociat cu compania OPI Products Inc. Cântăreaţa nu îşi ascunde nerăbdarea să înceapă să lucreze la acest proiect, întrucât întotdeauna i-a plăcut să îşi facă manichiura. ”Am urmat cursurile unei şcoli de înfrumuseţare, pe când eram elevă în clasa a XI-a, gândindu-mă pe atunci că voi avea nevoie de o profesie pe care să mă bazez. Credeţi-mă, am făcut multe manichiuri şi mi-au fost făcute la fel de multe. Compania OPI realizează faptul că oja pe care o foloseşti face diferenţa nu doar în ceea ce priveşte felul în care arăţi, ci şi în ceea ce priveşte procesul de îngrijire a unghiilor. Acesta este motivul pentru care am mare încredere în acest brand”, a declarat Mariah Carey.

Brandul artistei va fi lansat anul viitor, prima colecţie, ce va include opt nuanţe diferite, fiind lansată în ianuarie 2013, în reţeaua internaţională de distribuţie a companiei OPI, ce include magazine, saloane de înfrumuseţare şi centre spa. Cea de-a doua colecţie va fi lansată în a doua jumătate a anului 2013.