Lacrimi de crocodil şi rugi anticriză

După ce a girat scăderea pensiilor, Traian Băsescu a început să verse lacrimi pentru pensionari, spunând la Mangalia, la şcoala de vară a tinerilor din UNPR, că un model de viaţă poate fi generat şi de stilul celor de vârsta a treia, categorie în care s-a inclus. Când a fost sincer Băsescu? Acum, când a lăcrimat cu gândul la vârstnici, sau atunci când, pentru a motiva măsurile de austeritate, a afirmat cinic şi contabiliceşte că România are prea mulţi pensionari şi că statul nu mai trebuie să plătească atât de mult pentru aceştia?!?

În ce priveşte o eventuală nouă recesiune, nu vă faceţi griji, căci Băsescu veghează: „Suntem pregătiţi şi ne rugăm la Dumnezeu, şi la Germania, Italia, Franţa, Spania”. (Fără comentarii!)

LACRIMI DE CAMPANIE De la fost „şef al mafiei personale a lui Adrian Năstase”, după cum l-a gratulat Traian Băsescu, preşedintele executiv al UNPR, Gabriel Oprea, a ajuns să fie unul din oamenii de încredere ai şefului statului, iar ca urmare a acestei „prietenii”, Băsescu vrea să reformeze România alături de Oprea, dar şi de alte personaje, printre care se numără Şerban Mihăilescu, poreclit şi „Miki Şpagă”. Relaţiile bune dintre Băsescu şi liderii UNPR s-au concretizat, la finele săptămânii trecute, prin prezenţa şefului statului la şcoala de vară a tinerilor uneperişti, care a avut loc la Mangalia. Cu această ocazie, Traian Băsescu a susţinut un discurs în care şi-a adus aminte de pensionari. Simţind alegerile aproape, pe Băsescu iar l-au podidit lacrimile, de data acesta plângându-le de milă pensionarilor, deşi el a semnat ordinele de tăiere a pensiilor, lăsându-i şi mai săraci pe pensionari. Preşedintele Traian Băsescu a spus, sâmbătă, la Şcoala de vară a UNPR, cu lacrimi în ochi, că un model de viaţă poate fi generat şi de stilul celor de vârsta a treia, categorie în care s-a inclus, afirmând că pentru aceştia „există obligaţia de a planta un pom la umbra căruia nu vor sta niciodată”. „Aş spune şi un lucru poate puţin mai aspru, deşi se poate spune şi cu vorbe mai blânde: viitorul nostru este generat nu numai de modul în care vom şti să ne asumăm singuri propria noastră viaţă şi să n-o lăsăm pe mâna statului sau să aşteptăm statul să facă ce trebuie pentru noi. Modul nostru de viaţă viitoare şi de performanţă poate fi generat şi de abordarea celor de vârsta a treia”, a spus Băsescu. Preşedintele a spus că, în opinia sa, este un moment în care toată lumea este utilă, „de la cei tineri până la cei din generaţia a treia care ei înşişi de multe ori spun „Eu nu mai am nimic de făcut, eu nu mai am responsabilitatea să fac ceva, eu pot fi doar beneficiar al muncii mele de 20 - 30 de ani””.

AURUL ŞI CONSTITUŢIA Teama de o nouă criză l-a făcut pe Băsescu şi mai „credincios”. În acest sens, şeful statului a afirmat, la şcoala de vară a UNPR, că multe din ţările care păreau că îşi reiau creşterea economică „au început să dea înapoi”, iar în România guvernarea se va desfăşura în continuare sub semnul prudenţei, spunând: „Suntem pregătiţi şi ne rugăm la Dumnezeu, şi la Germania, Italia, Franţa, Spania”. „Vedem toţi că multe din ţările care păreau că-şi reiau creşterea au început să dea înapoi din punctul de vedere al creşterii, al şomajului. De aceea, guvernarea noastră în continuare se va desfăşura sub egida prudenţei. Ştim ce avem de făcut în situaţia în care se deteriorează mediul economic în Europa”, a spus Băsescu, care a adăugat că, în caz contrar, guvernarea va trebui să fie pregătită ca, în 2012, să nu facă „paradă electorală cu bani publici”. Preşedintele Băsescu a mai abordat la şcoala de vară a uneperiştilor şi câteva teme dragi lui, printre care exploatările miniere şi revizuirea Constituţiei. În acest sens, Băsescu a spus că există obligaţia ca, până la sfârşitul anului, să fie deschise exploatările miniere închise, spunând că „suntem în situaţia de a face acest lucru şi o vom face”, fie că va fi cu investitori, fie cu sprijin guvernamental. Referitor la revizuirea Constituţiei, preşedintele a declarat că se angajează să declanşeze un proces de revizuire a Constituţiei. „Faptul că nu vă vorbesc despre Constituţie nu înseamnă că am abandonat ideea. Eu abandonez ideile sau lucrurile în care cred abia când închid ochii şi, cum nu i-am închis, tot o să declanşăm un proces de revizuire a Constituţiei atât de necesar pentru clarificarea relaţiilor între instituţiile statului, a obligaţiilor statului faţă de cetăţean, a cetăţeanului faţă de stat şi faţă de comunitate. Nu numai statul are obligaţii faţă de cetăţeni. Şi cetăţenii au obligaţii faţă de stat, faţă de comunitate”, a spus preşedintele. El a precizat că nu doreşte să vorbească despre revizuirea Constituţiei deoarece Puterea nu are în Parlament o majoritate care să permită acest lucru.