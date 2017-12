Lacrimi de fericire pentru Cătălina Ponor

Revenită după o lungă perioadă în activitate, gimnasta constănţeană Cătălina Ponor va merge pentru a treia oară în carieră la Jocurile Olimpice. Sportiva de la CS Farul va fi singura reprezentantă a României în întrecerea feminină de gimnastică de la Rio, iar COSR a decis ca tripla campioană olimpică să fie portdrapelul delegaţiei tricolore. Vestea a fost primită cu lacrimi de fericire în ochi de către Ponor, care a promis că va face totul pentru a cuceri o nouă medalie olimpică. “Ziua în care nu îmi pot stăpâni lacrimile de emoţie. Astăzi am aflat că îmi voi reprezenta ţara la Rio şi că voi fi singura gimnastă din istoria Romaniei care va purta drapelul la Olimpiadă. Doar simplul fapt că aştern cuvintele acestea aici, pe Facebook, îmi face inima să bată mai repede. Parcă bate cât în toate momentele minunate de până acum, pe care mi le-a oferit gimnastica. Aş vrea să vă pot descrie cu adevărat ce simt. Am sufletul nerăbdător, agitat, parcă vrea să-mi iasă din piept şi să o ia la goană spre Rio. Parcă face în continuu tsukahara întinsă cu 3 şuruburi de când am aflat vestea. În ziua în care îmi vor tremura mâinile şi voi avea lacrimi în ochi, ţinând steagul tuturor românilor sus, cât de sus voi putea, să ştiți că mă voi gândi doar la voi şi la cum să vă fac fericiţi. Vă asigur ca toţi sportivii români prezenţi la Olimpiada vor lupta fără oprire ca să facă toată ţara mândră, ca să ne ridicăm numele mult mai sus decât voi putea eu să ridic drapelul. Daca aş putea, l-aş ridica atât de sus, să atingă cerul şi să îl ţină lumea minte. Dar nu o să pot fizic, aşa că voi da totul în competiţie. Ca să câştigăm, ca să ajungem în vârf, unde ne e locul. Aşa să ne ţină lumea minte cu adevărat! Vă mulţumesc pentru sprijin şi pentru încredere. Voi ridica drapelul pentru voi şi inima îmi va bate de sute de ori mai repede tot pentru voi, pentru România!”, a scris Ponor pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi:

Cătălina Ponor, în fruntea delegaţiei tricolore la Rio

Salbă de medalii pentru gimnastele constănţene

Cătălina Ponor, medalii europene de bronz la sol şi bârnă

Cătălina Ponor a calificat România în finala pe echipe