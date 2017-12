Asistenta medicală din Năvodari care s-a aruncat, duminică după-amiază, în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea, a comis acest gest disperat, cel mai probabil, din cauza problemelor familiale pe care le avea. Cel puţin aceasta este ipoteza poliţiştilor care efectuează cercetări în acest caz. Potrivit oamenilor legii, Carmen Marcu, în vârstă de 36 de ani, era în divorţ cu soţul ei. Pentru membrii familiei, vestea a venit ca un trăsnet. “Eram apropiaţi, eu sunt vărul ei primar. Când am auzit că s-a sinucis nu mi-a venit să cred. Era o fire optimistă şi deschisă. Ştiam că avea unele probleme personale, dar eram convins că va reuşi să treacă cu bine peste ele. Nu am ştiut că îi este atât de greu, nu mi-a spus nimic… Nu ştiu dacă a vorbit cu cineva despre aceste lucruri. Avea un băieţel care acum a rămas fără mamă”, a declarat vărul femeii. Şi colegii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa (SAJ) au fost şocaţi când au aflat ce s-a întâmplat. “Este îngrozitor pentru noi, nu avem ce să spunem, vrem doar să o plângem”, a spus, ieri, una dintre colegele asistentei. „Vestea a venit fulgerător, aşa cum se întâmplă întotdeauna când vorbim despre astfel de tragedii. Nu am fi putut bănui că aşa ceva se va întâmpla. Colega noastră a avut mereu o fire puternică”, a declarat dr. Aura Broască, medic coordonator adjunct în cadrul SAJ Constanţa. Carmen Marcu şi-a pus capăt zilelor duminică după-amiază, aruncându-se în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea. Femeia a fost zărită de un şofer care a apelat imediat linia unică 112. În scurt timp, la locul incidentului au sosit pompierii militari, care au reuşit să scoată la mal trupul femeii, cu ajutorul unei bărci pneumatice. Medicii SMURD au încercat să o resusciteze pe Carmen Marcu, dar, din nefericire, eforturile lor s-au dovedit zadarnice, aceasta murind în drum spre Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa.