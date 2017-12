Lacrimile lui Aragones

Selecţionerul spaniol Luis Aragones a declarat, la finalul partidei cu Rusia, care a adus calificarea în finala Campionatului European din Austria şi Elveţia, că naţionala iberică mai are doar un obstacol de trecut, Germania, dar că merită să fie campioană. “Mai avem un hop, Germania, dar merităm să fim campioni. Lineker a spus că fotbalul e un sport în care cîştigă tot timpul Germania. Îl ştiu pe Lineker pentru că l-am avut ca jucător la Barcelona, e un tip pe cinste”, a spus Aragones, care a mai afirmat că echipa sa nu a mai avut probleme în meciul contra Rusiei, atunci cînd a renunţat să mai joace cu pase lungi. “În prima repriză am jucat genul de fotbal care place Rusiei, cu pase lungi, dar cînd am început să jucăm cum ne place nouă, dintr-o atingere, atunci am pus stăpînire pe joc. În a doua repriză ştiam că trebuie să accelerăm jocul şi că dacă vom reuşi să înscriem, îi vom răni rău”, a completat Aragones. Tehnicianul spaniol a menţionat că a plâns la finalul partidei, chiar dacă nu este un tip extrovertit. “Sînt foarte fericit. Am toată familia aici, inclusiv un nepot, care m-a făcut să plîng, dar eu nu sînt un om extrovertit, nu mă manifest”, a subliniat Aragones. Tehnicianul iberic speră ca jucătorii săi să se recupereze în timp util pentru partida cu Germania, iar oboseala acumulată să nu fie un impediment. “Germania a jucat cu o zi mai devreme, dar important e cum te recuperezi. Sperăm să ne recuperăm la fel de repede pe cît ne aşteptăm. Poate Germania e favorită, că e mai obişnuită să joace în finale, dar nu mă interesează cine e favorit”, a precizat Aragones. Întrebat de un jurnalist spaniol dacă Spania va evolua în echipamentul de rezervă de culoare galbenă şi în meciul contra Germaniei, Aragones a răspuns: “Nu îmi place galbenul, ăsta e un galben mai muştar”.