„Lacul de carieră”, pericolul de lângă Hârşova

Pe lângă greutăţile legate de finanţarea sau co-finanţarea proiectelor la nivel local, Primăria Hârşova se confruntă şi cu o altă problemă: exploatarea necorespunzătoare a unei cariere de calcar de la marginea oraşului. Vorbim despre groapa din cariera locală de piatră, adâncă de peste cinci metri, care se întinde pe mai multe hectare la marginea oraşului Hârşova şi ai cărei pereţi sunt în pericol de a se surpa, fapt care ar putea genera inundarea localităţii. Primarul oraşului, Tudor Nădrag, spune că societatea care exploatează cariera, Miniera Medgidia, nu a ţinut cont de nicio lege atunci când a săpat în rocă. Potrivit primarului, de când a cumpărat activele, Miniera Medgidia nu a încheiat contract de concesiune cu Primăria şi nici nu exploatează corect cariera, existând grave abateri de la legislaţia de mediu. „Am sesizat încă de acum patru ani că aici este o gravă problemă de mediu. Practic, muntele de piatră care era lângă oraş s-a transformat acum într-un lac, pentru că s-a trecut la exploatarea în adâncime şi s-a permis astfel apei din subteran să iasă la suprafaţă. În prezent, deşi apele Dunării sunt cu 2 metri sub cota de inundaţii, apa şi-a făcut apariţia în această groapă. Am sesizat această eroare de mediu, dar până acum nimeni nu a făcut nimic pentru remedierea problemelor. Nu înţeleg de ce societăţii care exploatează, şi care este în insolvenţă, i se mai dau încă termene de remediere a problemelor, ultimul fiind 30 iunie 2013”, a declarat Tudor Nădrag. Primarul mai spune că, din cauza proaspătului „lac”, nu poate atrage investitori în zonă. De cealaltă parte, reprezentanţii Miniera Medgidia îşi asumă doar parţial vina privind exploatarea incorectă. „În 2010, am fost sesizaţi că fostul director nu exploatează corect, ci haotic. Ne asumăm vina, pentru că trebuia să verificăm mult mai atent lucrările. De la venirea mea la Miniera Medgidia, nu au mai existat probleme. În prezent, lucrăm intens la remedierea problemelor reclamate. Vreau să precizez că am fost sancţionaţi cu amenzi de 40.000 de lei pentru necorectarea vetrei carierei. Acum aşteptăm decizia instanţei în ceea ce priveşte exploatarea zonei”, a declarat acţionarul la Miniera Medgidia, Nicoleta Cruceanu.