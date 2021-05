Lacul Tăbăcăriei va fi dat în administrare Primăriei municipiului Constanţa

Primarul municipiului Constanţa a anunţat că lacul Tăbăcăriei ar putea intra în administrarea municipalităţii.

Anunţul făcut de Vergil Chiţac vine după o întâlnire cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros.



"Astăzi am avut onoarea să primesc vizita domnului ministru Adrian Oros cu care am discutat despre situația Lacului Tăbăcăriei. Hotărârea pe care am inițiat-o și a primit votul consilierilor, a ajuns prin intermediul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în subordinea căruia funcționează Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.



Am căzut de comun acord cu domnul ministru că lacul este mai important pentru constănțeni decât pentru agenția de resort, drept urmare m-a asigurat de tot sprijinul dumnealui pentru soluționarea preluării lacului în administrarea municipalității.

Lacul Tăbăcăriei a fost lăsat de izbeliște atâta amar de vreme. Am fost personal la acțiuni de igienizare a lacului înainte de a fi ales primar și am văzut starea de degradare în care se află. Acum am posibilitatea să fac ceva în această privință. Am hotărât să îl preluam pentru a repara malurile și pentru a găsi soluții de igienizare a cuvetei lacului și de a o păstra curată, laolaltă cu parcul ce o înconjoară. Constănțenii au nevoie de un loc pentru a se relaxa și de a se bucura de priveliștea unui lac curat. Aș mai adăuga că pe acest lac se antrenează sportivii de la canotaj și caiac-canoe care au adus atâtea medalii Constanței și României. Pentru ei și pentru toți constănțenii am inițiat acest demers, a declarat Primarul municipiului Constanţa,Vergil Chiţac.