Lăcustele, topping pentru pizza

Lăcustele au devenit un topping pentru pizza tot mai apreciat în restaurantele şi în pizzeriile din Australia. Glenn Milne, primarul oraşului Outback, este acela care a avut ideea de a folosi lăcustele pe post de topping pentru pizza. Oraşul pe care îl conduce se confruntă cu cea mai mare invazie de lăcuste din ultimii 30 de ani. ”Ştiu că britanicii mănâncă tot felul de lucruri în emisiunea de televiziune I\'m a Celebrity... Get Me Out of Here şi m-am gândit să facem şi noi la fel. Lăcustele sunt crocante şi gustoase. Se pare că merg bine cu toate tipurile de pizza. S-ar putea să le folosim şi după ce va trece invazia”, a declarat Glenn Milne. La rândul său, Joe Carrazzal, patronul Pizza Cafe din oraşul australian Mildura, a declarat: ”Este o idee minunată şi mă bucur că am adoptat-o. Lăcustele sunt acum peste tot în oraş. Trebuie doar să ies afară, să le prind şi să le introduc în cuptor. Sunt delicioase. Pizza cu lăcuste a devenit un preparat foarte popular. Vând zilnic câteva zeci”.