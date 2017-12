Lady Antebellum, marele învingător la gala premiilor Grammy 2011

Grupul pop-country Lady Antebellum a fost marele învingător la gala premiilor Grammy 2011, care a avut loc, duminică seară, la Los Angeles. Trioul american Lady Antebellum, nominalizat la şase categorii, a fost recompensat cu cinci premii Grammy, inclusiv pentru cântecul anului (”Need You Now”) şi single-ul anului (”Need You Now”).

Lady Gaga, care a fost purtată pe covorul roşu într-un ou uriaş, a câştigat trei trofee, inclusiv pentru cel mai bun album pop (”The Fame”). Rapper-ul Jay-Z şi muzicianul soul John Legend au fost recompensaţi şi ei cu câte trei trofee. Jay-Z a primit două premii Grammy pentru duetul său cu Alicia Keys (”Empire State of Mind”) iar John Legend a fost recompensat pentru colaborarea sa cu grupul hip-hop The Roots. Eminem, deşi era considerat marele favorit al galei, fiind nominalizat la zece categorii, a trebuit să se mulţumească, în cele din urmă, doar cu două premii Grammy, impunându-se la categoriile cel mai bun album rap (”Recovery”) şi cea mai bună prestaţie solo rap (”Not Afraid”). Americanul a concurat şi la categoria cel mai bun album al anului, însă acest trofeu a revenit rockerilor canadieni din trupa Arcade Fire, recompensaţi pentru cel de-al treilea material discografic de studio al lor, intitulat ”The Suburbs”. O altă surpriză de proporţii s-a înregistrat la categoria cel mai bun artist debutant, unde Esperanza Spalding i-a învins pe canadianul Justin Bieber şi pe rapper-ul Drake, devenind primul muzician de jazz care câştigă acest trofeu. Chitaristul britanic Jeff Beck, care primise şapte nominalizări, s-a impus la categoriile cea mai bună prestaţie instrumentală pop şi cea mai bună prestaţie instrumentală rock.

Paul McCartney a primit premiul Grammy pentru cel mai bun concert rock solo, pentru albumul său live ”Good Evening New York City”. Trupa americană Muse a triumfat la categoria cel mai bun album rock, pentru materialul discografic ”The Resistance”. Trupa americană, care a şi susţinut un recital în cadrul galei, a învins nume sonore în această categorie, Neil Young, Pearl Jam, Tom Petty şi Jeff Beck. Neil Young a câştigat Grammy-ul pentru cel mai bun cântec rock, cu piesa ”Angry World”, extrasă de pe albumul ”Le Noise”. În alte categorii, piesa ”Only Girl in the World”, interpretată de Rihanna, a fost desemnată câştigătoarea categoriei cel mai bun single dance, iar trupa rock americană The Black Keys s-a impus la categoria cel mai bun album alternativ, cu ”Brothers”.

Ceremonia de la Staples Center din Los Angeles a debutat cu un concert în onoarea cântăreţei Aretha Franklin, care le-a avut ca protagoniste pe Christina Aguilera, Florence Welch, solista grupului Florence and the Machine, Jennifer Hudson, Martina McBride şi Yolanda Adams. Lady Gaga a ”eclozat” dintr-un ou uriaş, ce a fost transportat pe scenă, unde cântăreaţa americană a interpretat noul ei single, intitulat ”Born This Way”.