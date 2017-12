Lady Gaga a deschis Festivalul iTunes

Marea revenire a cântăreţei americane Lady Gaga s-a produs la Londra, în cadrul Festivalului iTunes, un eveniment care măsoară popularitatea cântăreţilor şi un adevărat barometru al preferinţelor vizând descărcarea melodiilor. Într-un spectacol de 60 de minute, Lady Gaga a interpretat nu mai puţin de opt piese de pe noul său album, „ArtPop”, ce va fi lansat în noiembrie. În public s-au remarcat şi o serie de fani celebri ai vedetei americane, precum Adele sau Niall Horan, membru al trupei One Direction, care nu au părut deloc deranjaţi că Lady Gaga s-a prezentat cu o jumătate de oră întârziere.

„Să spun că mi-aţi lipsit este prea puţin”, şi-a început, emoţionată, recitalul Lady Gaga. Vedeta a recunoscut că a trecut prin cea mai mare spaimă a vieţii sale de până acum şi că s-a temut că nu va mai putea niciodată urca pe scenă. Lady Gaga a fost nevoită să îşi întrerupă turneul mondial Born This Way Ball, în urma unei accidentări la şold care s-a dovedit a fi mult mai gravă decât s-a crezut iniţial, necesitând intervenţie chirurgicală şi peste şase săptămâni de recuperare, timp în care artista a fost imobilizată într-un scaun cu rotile. Scăpând de pericol, Lady Gaga se dedică acum trup şi suflet spectacolului, aşa că pentru acest concert de revenire le-a lansat admiratorilor săi provocarea de a veni deghizaţi în porci, cu măşti ce reproduc râtul sau purtând haine şi accesorii cât se poate de excentrice, de genul poşetelor din saci de gunoi. Pe scenă, cântăreaţa a schimbat costume şi accesorii, aşa cum şi-a obişnuit fanii, dar cea mai bună impresie tot muzica sa a făcut. Noile sale piese au versuri mult mai şlefuite, chiar isteţe, iar muzica acoperă stiluri mai variate, ambiţia vedetei fiind de a se regăsi în toate simbolurile pop. Piesele „Aura”, „Manicure”, un omagiu adus trupei ABBA, „ArtPop”, „Jewels & Drugs”, „Sex Dreams”, „Swine”, piesă pentru care şi-a rugat fanii să se deghizeze în porci, şi „I Wanna Be With You” au fost auzite în premieră de pe scena Roundhouse de la Londra, spectacolul fiind închis cu noul single promovat de Lady Gaga, „Applause”. Chiar dacă concertul de revenire al vedetei a fost un succes, unii fani nu şi-au ascuns dezamăgirea că aceasta a renunţat să le cânte „Poker Face”, piesa care a transformat-o în star internaţional.

Invitaţia de a deschide Festivalul iTunes adresată lui Lady Gaga eclipsează o serie de artişti importanţi care îşi promovează, la rândul lor, fie turnee, fie noi albume. În zilele următoare, pe scena Roundhouse vor mai urca, în ordine, Elton John, Justin Timberlake, Queens of the Stone Age şi Katy Perry. Competiţia directă este însă între Lady Gaga şi Katy Perry, aruncate de studiourile de producţie pe poziţii de rivalitate după ce acestea au obligat-o pe Lady Gaga să îşi înceapă promovarea noului album cu două săptămâni mai devreme.