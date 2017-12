Lady Gaga a făcut un filmuleţ la Bucureşti

Lady Gaga, care a concertat, joi, la Bucureşti, a postat pe site-ul YouTube un filmuleţ în care promovează Capitala, numită de vedetă ”micul Paris”, sub titlul ”Monstervision no. 6 Fozzi and me in little Paris”. Imaginile au fost filmate de un membru al staff-ului vedetei americane, vineri, pe drumul spre Otopeni. Înainte de a se urca în avionul cu care urma să ajungă la Viena, unde sâmbătă seară a susţinut un concert, vedeta s-a plimbat prin Herăstrău, cu câinele ei, Fozzi. În parcul Herăstrău, Lady Gaga a primit o pungă de floricele de la doi vânzători, care au recunoscut-o. Diva s-a plimbat prin parcul bucureştean, s-a aşezat pe o buturugă cu Fozzi şi s-a uitat la lac, în timp ce mânca floricele. Urcată apoi în maşină, Lady Gaga face reclamă la floricelele primite în parc, gustându-le şi prezentând ambalajul. Ulterior, vedeta apare la aeroport, unde i-a oferit unui ofiţer de la serviciul de frontieră o dedicaţie cu autograf, pe care şi-a lăsat urmele buzelor date cu ruj. Pe pista aeroportului, vedeta a fost plimbată cu căruciorul de bagaje, de un angajat. Filmuleţul se încheie cu Lady Gaga urcând în avion cu căţelul său. Montajul este realizat pe muzică de jazz, iar imaginile au fost prelucrate pentru a părea de arhivă, în sepia. De altfel, şi ţinuta şi coafura lui Lady Gaga, ca şi ochelarii de soare retro s-au potrivit în peisaj. De altfel, întrebată de jurnalişti cum s-a simţit în România, Lady Gaga a spus: ”Am petrecut clipe minunate. Fanii au fost minunaţi”. A mai spus că se bucură de această zi frumoasă şi le-a urat tuturor ”o zi minunată”. De asemenea, întrebată dacă intenţionează să se întoarcă în România, Lady Gaga a răspuns afirmativ, dând de înţeles că ar putea reveni anul viitor.

HELLO BRASIL! Oriunde ajunge în lume, Lady Gaga se bucură de succes, iar admiratorii săi sunt printre cei mai excentrici, după chipul şi asemănarea vedetei lor preferate. Echipaţi cu scaune sau stând direct pe jos, dar înarmaţi în primul rând cu răbdare, sute de fani ai starului pop Lady Gaga au stat patru zile la coadă pentru a-şi cumpăra bilet la concertul pe care artista îl va susţine în noiembrie, la Rio. Biletele au început să fie puse în vânzare de vineri dimineaţă, la Citybank Hall, în cartierul Barra da Tijuca, însă tinerii s-au aşezat la coadă încă de luni. Lady Gaga, devenită, la sfârşitul lunii mai, prima persoană care a depăşit pragul de 25 de milioane de abonaţi pe Twitter, va susţine un concert într-un parc din Rio şi, două zile mai târziu, un alt spectacol pe un stadion din Sao Paulo. Un număr de 90.000 de bilete au fost puse la vânzare la preţuri cuprinse între 90 şi 375 de dolari, iar studenţii beneficiază de o reducere de 50%.