Lady Gaga a întemeiat o fundaţie pentru tinerii săraci

Cântăreaţa americană Lady Gaga a întemeiat Fundaţia Born This Way, care sprijină programele sociale pentru tinerii săraci şi pentru persoanele agresate sau abandonate. Fundaţia, denumită astfel după titlul unui single şi al unui album al cântăreţei, a fost lansată în prezenţa artistei americane şi a mamei acesteia, Cynthia Germanotta. ”Împreună cu mama mea am iniţiat un proiect pasionant. Împreună, sperăm să stabilim noi standarde de curaj şi bunătate, dar şi o comunitate mondială care să îi protejeze şi să îi hrănească pe aceia care sunt agresaţi şi abandonaţi”, a declarat vedeta.

Fundaţia Born This Way este cel mai recent proiect de care este interesată artista americană, care militează deja, de mai mulţi ani, pentru respectarea drepturilor homosexualilor şi vorbeşte adeseori în public despre problemele cu care se confruntă tinerii. Fundaţia va colabora cu John D. & Catherine T. MacArthur Foundation şi cu The California Endowment, care sprijină tinerii. Fundaţia cântăreţei va colabora şi cu Centrul Berkam pentru Internet & Societate din cadrul Universităţii Harvard, care foloseşte Internetul ca mijloc de promovare a schimbărilor. Cântăreaţa utilizează ea însăşi această putere a Internetului pentru a atrage peste 44 de milioane de fani pe Facebook şi 15 milioane de fani pe Twitter.

În mai puţin de trei ani, Lady Gaga a câştigat o mulţime de premii, printre care cinci premii Grammy din 12 nominalizări, are două recorduri mondiale şi a înregistrat vânzări de peste 23 de milioane de exemplare din albume şi discuri şi 64 de milioane din single-uri. Revista ”Billboard” a numit-o Artistul Anului în 2010 şi Cel mai bine vândut artist al anului 2010. Lady Gaga a ocupat locul 73 pe lista celor mai influenţi oameni ai decadei 2000, a fost inclusă în Topul 100 al celor mai influenţi oameni din lume, întocmit anual de revista ”Times”, iar revista ”Forbes” a introdus-o pe lista celor mai puternice celebrităţi de pe glob. Tot editorii revistei ”Forbes” au poziţionat-o pe locul şapte pe lista lor anuală a celor mai influente femei din lume.