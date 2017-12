Lady Gaga a pozat… în carne crudă

Cântăreaţa americană este o adevărată maestră a controverselor. De această dată, Lady Gaga a pozat “îmbrăcată” în carne crudă pentru coperta ediţiei nipone a revistei “Vogue Hommes”, stârnind protestele asociaţiei pentru protecţia animalelor People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Activiştii pentru drepturile animalelor sunt furioşi din cauză că Lady Gaga a pozat acoperită doar de nişte bucăţi de carne roşie crudă. “Slujba lui Lady Gaga este de a face lucruri bizare, iar acesta este cu siguranţă un lucru bizar, pentru că ar trebui să eviţi să pui carne pe sau în corpul tău. Indiferent de cât de frumos este prezentată, carnea unui animal torturat este carnea unui animal torturat”, a comentat preşedinta PETA, Ingrid Newkirk. “Carnea reprezintă violenţa sângeroasă şi suferinţa, deci dacă asta voiau să arate, asta au obţinut”, a adăugat aceasta. Anul trecut, PETA a rugat-o pe Lady Gaga să pozeze nud pentrru campania lor Rather Go Naked than Wear Fur, în traducere Mai degrabă goală decât să port blană, după ce aceasta spusese că nu va mai purta niciodată piei de animale.