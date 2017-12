Lady Gaga a pozat goală

Cântăreaţa americană Lady Gaga a dezvăluit într-un interviu că a pozat goală, iar schiţele realizate cu această ocazie vor fi publicate într-un număr de anul viitor al revistei „Vanity Fair”. Lady Gaga a pozat pentru legendarul cântăreţ de muzică jazz Tony Bennett şi a făcut această dezvăluire într-o înregistrare video de 90 de minute, intitulată „A Very Gaga Thanksgiving”, pe care artista americană a realizat-o cu ocazia sărbătorii de Ziua Recunoştinţei, sărbătorită joi. Cântăreaţa a mai spus că ideea de a poza goală pentru Tony Bennett i-a fost sugerată de celebra fotografă americană Annie Leibovitz. „Am intrat în cameră şi am spus: „Ei bine, Tony, iată-ne aici”. Apoi mi-am dat jos rochia şi am început să pozez pentru el. M-am simţit intimidată şi îmi spuneam: „El este Tony Bennett! De ce sunt goală?””, povestit Lady Gaga.

Acest set de schiţe nu reprezintă însă prima colaborare dintre cei doi artişti. Lady Gaga, în vârstă de 25 de ani, şi Tony Bennett, în vârstă de 85 de ani, au înregistrat împreună un cover al piesei „The Lady Is A Tramp”, care a fost inclus pe albumul lansat în acest an de muzicianul american, intitulat „Duets II”. De altfel, înregistrarea video „A Very Gaga Thanksgiving” a debutat cu videoclipul acestui cover. În cadrul aceleiaşi înregistrări, artista americană a fost intervievată de jurnalista Katie Couric, care i-a adresat o serie de întrebări despre viaţa personală şi cea profesională, şi a interpretat două dintre piesele ei celebre, „Born This Way” şi „Edge of Glory”.

Lady Gaga a avut o agendă destul de aglomerată săptămâna trecută: a participat la inaugurarea unui magazin temporar de Crăciun care îi este dedicat, în cadrul lanţului de magazine Barney\'s, a lansat o nouă carte, dar şi un album-surpriză.