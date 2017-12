Lady Gaga, acuzată din nou de plagiat

Cântăreaţa americană Lady Gaga a fost acuzată din nou de plagiat, de data aceasta pentru show-ul pe care l-a susţinut în cadrul galei MTV Video Music. Cântăreaţa, în vârstă de 25 de ani, a cântat cea mai recentă piesă a sa, ”You and I”, deghizată în bărbatul pe care l-a denumit Joe Calderone, alter ego-ul ei masculin. Vedeta a apărut pe scenă îmbrăcată în pantaloni şi purtând un tricoul alb fără mâneci. Lady Gaga, care a purtat pe cap o perucă de culoare neagră, a fumat la intrarea în scenă, apoi s-a aşezat la pian şi a început să cânte piesa ”You and I”. Artista a fost acompaniată de un grup de dansatori şi de Brian May, legendarul chitarist al trupei Queen. Cântăreaţa a dansat pe pianul ei şi a aruncat cu spumă de bere în aer, pentru a sărbători evenimentul. Însă, mulţi dintre spectatori, printre care şi Kelly Osbourne, au acuzat-o pe Gaga de plagiat, spunând că interpretarea artistei seamănă izbitor de mult cu cea a lui Annie Lennox din 1984, din cadrul galei premiilor Grammy.

Nu este pentru prima dată când Lady Gaga este acuzată de plagiat. În piesa ”Born This Way”, cântăreaţa ar fi copiat melodia Madonnei ”Express Yourself”, iar Bette Midler a acuzat-o că i-a copiat rolul cu o sirenă într-un scaun cu rotile în timpului unui spectacol.