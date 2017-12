Lady Gaga consumă „ocazional” cocaină

Cântăreaţa americană Lady Gaga a declarat într-un interviu recent acordat revistei „Vanity Fair” că prizează doar ocazional cocaină. În acest interviu, cântăreaţa americană a precizat că obişnuieşte să consume cocaină doar de două-trei ori pe an şi i-a îndemnat pe fani să nu îi urmeze exemplul. Starul american a recunoscut că s-a confruntat cu dependenţa de droguri înainte de a deveni celebră.

În 2009, Lady Gaga a declarat într-un interviu acordat publicaţiei „The Observer” că a consumat pungi întregi de cocaină, într-o perioadă în care trăia la New York şi încerca să îşi facă un nume în industria muzicală, însă a renunţat la acest obicei după o discuţie aprinsă cu tatăl ei. „Am putut să mă opresc, deoarece aveam atacuri de panică mai mult atunci când eram drogată decât atunci când eram trează. Acum sunt bine!”, a declarat cântăreaţa americană. În noul interviu acordat revistei „Vanity Fair”, Lady Gaga a vorbit despre singurătate, succes, relaţiile din trecut şi superstiţiile sale. „Sunt singură, chiar şi atunci când am o relaţie. E ceva care face parte din condiţia mea de artist. Sunt celibatară şi nu am timp pentru o relaţie. Am o predilecţie pentru relaţiile care se sfârşesc prost. Cântecul meu vorbeşte despre acest lucru: mă întreb dacă eu sunt aceea care caută acest gen de relaţii sau dacă ele mă găsesc pe mine. Am această superstiţie potrivit căreia, dacă mă culc cu cineva, acest lucru îmi va fura creativitatea”, a declarat Lady Gaga.

La 24 de ani, Lady Gaga este câştigătoare a două premii Grammy şi este una dintre cele mai interesante şi originale artiste din noul val şi se bucură de un imens succes comercial. Lady Gaga a devenit celebră graţie unor hituri precum „Bad Romance” şi „Poker Face” şi a încântat publicul cu ocazia unor apariţii live ieşite din comun, purtând întotdeauna costume şocante sau dând foc pianului la care cânta în timpul galei American Music Awards 2009.