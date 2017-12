Lady Gaga dă startul în Noul An

Cântăreaţa americană Lady Gaga a fost aleasă să dea startul numărătorii inverse de Anul Nou din celebra Time Square din New York. Lady Gaga va interpreta una din piesele sale în cadrul concertului Dick Clark\'s New Year\'s Rockin\' Eve, ce va avea loc în noaptea dintre ani. Lady Gaga va cânta şi una din ultimele ei piese în faţa miilor de spectatori aşteptaţi de Anul Nou în piaţă. Celebra cântăreaţă a fost aleasă de primarul oraşului New York, Michael Bloomberg, să apese pe butonul care dă startul numărătorii inverse de Anul Nou şi a coborârii imensului glob luminat Waterford Crystal, eveniment care are loc în Piaţa Times, piaţa din centrul cartierului Manhattan, pentru a asista la o tradiţie veche de peste un secol: coborârea, timp de 60 de secunde, până la miezul-nopţii, a unei sfere din cristal multicolore, de-a lungul unui pilon. Este o mare onoare pentru Lady Gaga, care adoră oraşul. Aceasta s-a referit de altfel la New York în ultimul ei single, ”Marry the Night”. Lady Gaga a făcut un adevărat tur de forţă, pentru că după Crăciunul romantic petrecut alături de noul său iubit, a plecat în Japonia, unde şi-a promovat albumul ”Born This Way” şi a făcut o înregistrare ce va fi difuzată în această ţară în noaptea de Anul Nou.

New York-ul va fi animat de sute de petreceri şi concerte. Chuck Berry, în vârstă de 85 de ani, va cânta la B.B. King Blues Club, iar cântăreaţa new-yorkeză Patti Smith va concerta la Bowery Ballroom, o sală de spectacole situată în sudul cartierului Manhattan. Cei care preferă o ambianţă clasică pot merge la Opera Metropolitan, unde Placido Domingo, în vârstă de 70 de ani, va juca rolul lui Neptun în ”Insula fermecată”, un spectacol bazat pe texte ale lui William Shakespeare şi muzica mai multor compozitori baroci.

Cu câteva zile înainte de Revelion, petrecere ”udată” în mod tradiţional cu mult alcool, Bytox, o companie americană, a făcut vâlvă în presa locală cu vânzarea unor plasturi antimahmureală, pe bază de produse naturale, despre care susţine că previn durerile de cap şi alte efecte secundare ale consumului excesiv de băuturi tari.