Lady Gaga, dată în judecată

Cântăreaţa americană Lady Gaga a fost dată în judecată pentru plagiat, la un tribunal din Paris, de către artista vizuală franceză Orlan. Pentru albumul „Born This Way”, lansat în 2011, Lady Gaga şi-a adăugat excrescenţe pe frunte şi pe umeri, lucru pe care artista Orlan îl consideră „o plagiere a propriului univers marcat de hibridizare”. Acelaşi lucru ar fi valabil şi în cazul videoclipului artistei americane. Orlan cere daune de 31,5 milioane de dolari, echivalentul a 7,5% din cifra de afaceri care ar fi fost realizată la momentul promovării albumului „Born This Way”. În vârstă de 66 de ani, artista franceză, care şi-a făcut sculpturi după propriul corp, îi reproşează de asemenea lui Lady Gaga că i-a copiat una dintre sculpturile Bumpload, realizată în 1989. Aceasta cere totodată ca difuzarea videoclipului piesei „Born This Way” şi comercializarea albumului să fie oprite. Artista franceză, care este reprezentată de cabinetul parizian de avocatură Dutilleul-Francoeur, a dat în judecată şi Universal Music France, casa de discuri a cântăreţei.

Şi actriţa americană Scarlett Johansson are probleme legale în Franţa, dar ea este cea care apelează la justiţie. Aceasta a dat în judecată o editură franceză care a publicat un roman ce îi foloseşte numele, imaginea şi face tot felul de aprecieri asupra felului în care arată. Editura JC Lattes este chemată în justiţie pentru cartea semnată de Gregoire Delacourt, intitulată „The First Thing We Look At”. Avocaţii care reprezintă editura susţin că romanul este o ficţiune, iar personajul principal este o femeie despre care se spune că arată ca Scarlett Johansson şi, bineînţeles, nu este Scarlett Johansson. Avocatul actriţei susţine, la rândul său, că vedeta americană protestează asupra folosirii numelui şi imaginii sale în scopuri mercantile şi acuză editura că i-a invadat intimitatea.