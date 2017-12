Lady Gaga, dată în judecată

Cântăreaţa americană Lady Gaga, pe numele ei real Stefanie Germanota, va trebui să dea socoteală în instanţă pentru brăţările caritabile pe care le-a vândut cu scopul a dona banii pentru victimele dezastrelor naturale din Japonia, fiind acuzată că ar fi păstrat o parte din încasări. Brăţările We Pray For Japan, în traducere Ne rugăm pentru Japonia, au fost vândute cu cinci dolari bucata, la care s-au adăugat 3,99 dolari taxe de expediere şi 60 de cenţi pentru impozite. Avocaţii care au dat-o în judecată pe Lady Gaga susţin că reprezentanţii acesteia au refuzat să divulge câţi bani a reţinut artista din totalul vânzărilor. „Când te foloseşti de celebritate şi de putere, ca vedetă, pentru a lua bani de la oameni sub pretexte false, este greşit”, a afirmat unul dintre avocaţi. Brăţările sunt încă de vânzare pe site-ul cântăreţei. Acuzatorii pretind că Lady Gaga încalcă acum şi legile de protecţie a consumatorilor din SUA. În plus, se pare că unii fani s-au plâns că nu au primit încă brăţările pe care le-au plătit.

Lady Gaga nu poate fi însă acuzată că nu promovează Japonia. Aceasta s-a aflat în Japonia săptămâna trecută pentru a promova turismul în ţara greu încercată de cutremurul şi valurile seismice din 11 martie, criză dublată de problemele înregistrate de centralele nucleare ale ţării. Din 12 martie turismul a înregistrat o scădere de 73% comparativ cu datele din martie 2010.

„SUNT MEREU INSPIRATĂ CÂND VIN ÎN JAPONIA, INSPIRATĂ DE SPIRITUL, PASIUNEA, DRAGOSTEA ŞI BUCURIA MOLIPSITOARE CU CARE TE ÎNTÂMPINĂ TOKYO”, A DECLARAT LADY GAGA, AFLATĂ ÎN VIZITĂ ÎN ŢARA SOARELUI RĂSARE.

Cântăreaţa s-a aflat la Tokyo cu ocazia ceremoniei de premiere MTV, redenumită Video Music Aid Japan, o gală urmărită de 30 de milioane de telespectatori.

Lady Gaga, în vârstă de 25 de ani, este câştigătoare a cinci premii Grammy. Lady Gaga a devenit oficial primul artist din lume ale cărui videoclipuri au depăşit un miliard de vizualizări pe site-ul YouTube, iar revista „Billboard” a desemnat-o Artista Anului pe 2010. Totodată, albumul său „The Fame Monster” este cel mai bine vândut material discografic al anului 2010, cu 5,8 milioane de copii cumpărate la nivel mondial.