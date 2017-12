Lady Gaga ia atitudine

Cântăreaţa Lady Gaga şi-a exprimat sprijinul faţă de studentele care sunt violate şi agresate sexual în campusurile universitare americane, prin intermediul unui videoclip şocant, lansat vineri, odată cu premiera single-ului ”Till It Happens To You”. Videoclipul acestui cântec, al cărui titlu poate fi tradus prin sintagma-avertisment ”Până când ţi se întâmplă şi ţie”, include imagini intenţionat dure şi realiste şi lipsite de complezenţă, potrivit regizoarei sale. Videoclipul este regizat de cineasta americană Catherine Hardwicke, autoarea unor lungmetraje de succes, precum ”Treisprezece / Thirteen”, ”Amurg / Twilight” şi ”Scufiţa Roşie / Red Riding Hood”. Secvențe turnate în alb negru, ce prezintă o serie de agresiuni sexuale, inclusiv unele care sunt comise cu ajutorul ”drogului violului” (acidul gama-hidroxi-butiric / GHB), cărora le cad victime patru tinere studente, ilustrează noul single al cântăreţei Lady Gaga.

Single-ul ”Till It Happens To You” este, de asemenea, tema centrală de pe coloana sonoră a unui nou documentar, ”The Hunting Ground” (Terenul de vânătoare), un film despre violurile din campusurile universitare americane, prezentat deja în mai multe instituţii de învăţământ superior din SUA. Diane Warren, textiera care a compus acest single în colaborare cu Lady Gaga, spune că ”noul single reprezintă un imn împotriva violenţelor sexuale”. O parte din încasările ce vor fi obţinute din drepturile de autor asociate piesei şi videoclipului vor fi donate unor asociaţii care le ajută pe victimele violurilor. Cântăreaţa Lady Gaga a dezvăluit în 2014 că a fost victimă a unui viol, comis înainte ca ea să devină celebră.