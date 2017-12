Lady Gaga în duet cu Brian May

Legendarul chitarist britanic Brian May, consacrat în trupa rock Queen, a înregistrat alături de Lady Gaga o piesă de pe noul album al cântăreţei americane, intitulat „Born This Way”, ce va fi lansat la 23 mai. Piesa se numeşte „You & I” şi este urmarea unei colaborări pe care Lady Gaga şi-a dorit-o de multă vreme. „Să cânte cu Brian May a fost un vis împlinit pentru ea”, a declarat, pentru publicaţia „Daily Mirror”, un apropiat al cântăreţei. Cântăreaţa, în vârstă de 25 ani, pe numele său real Stefani Joanne Angelina Germanotta, s-a declarat o admiratoare a celebrei formaţii britanice şi a liderului acesteia, Freddie Mercury. Lady Gaga şi-a inspirat numele de scenă după una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Queen, „Radio Gaga”.