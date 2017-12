Lady Gaga în ofensivă

Cântăreaţa americană Lady Gaga le-a răspuns în termeni cât se poate de aspri celor care o acuză că a plagiat-o pe Madonna la piesa „Born This Way”, spunând despre afirmaţiile acestora, printre altele, că sunt „retardate”. „E ridicol ce se spune. Sunt compozitoare, am scris o grămadă de muzică. De ce să fi copiat?”, a mai spus cea mai mediatizată vedetă pop din ultima perioadă. Replica artistei vine după ce multe voci au spus că piesa ce dă titlul noului ei album ar fi fost inspirată de „Express Yourself”, melodie lansată de Madonna în anii \'80. „Puneţi una lângă alta cele două piese şi veţi vedea că singura similitudine este o progresie care se face în toată muzica disco din ultimii 50 de ani”, a completat Lady Gaga. Cântăreaţa a ţinut, totuşi, să îşi ceară scuze pentru că a catalogat drept retardate afirmaţiile privind plagiatul. „A fost necugetat să spun aşa ceva”, a afirmat aceasta, după ce reprezentanţii mai multor organizaţii ce apără drepturile persoanelor cu dizabilităţi au condamnat faptul că o vedetă atât de influentă a folosit un astfel de cuvânt într-un context inadecvat.

Acuzaţiile de plagiat nu sunt singura ei problemă. Lady Gaga a căzut din nou pe scenă, pentru a doua oară în ultimele două săptămâni, de această dată împiedicându-se de jachetă, după cum se poate vedea într-un filmuleţ postat pe Youtube. Cântăreaţa a căzut pe scenă în timpul unui concert în Atlanta, în timp ce cânta melodia „Poker Face”. În timp ce cânta, vedeta a sărit pe tocurile înalte, şi-a dat jacheta jos şi a aruncat-o lângă ea, însă apoi s-a împiedicat de aceasta şi a căzut. Gaga a dovedit, din nou, că este profesionistă, s-a ridicat repede şi a continuat să cânte şi să danseze. Un spectator de la marginea scenei a luat jacheta căzută, pentru ca incidentul să nu se repete. Săptămâna trecută Gaga a căzut în faţa a mii de fani în timp ce făcea un pas de pe pianul în flăcări pe care se urcase pe scaunul de lângă acesta. Scaunul pe care a călcat s-a dezechilibrat, iar cântăreaţa a căzut pe spate, sub pian.

Lady Gaga a mărturisit că a luat în considerare posibilitatea de a-şi face implanturi faciale pentru a avea nişte trăsături mai ascuţite. Lady Gaga a purtat recent o serie de coarne faciale, sub forma a două protuberanţe amplasate în zona pomeţilor. Ciudatele ei umflături, care apar şi pe umeri, fac parte din noul look abordat de cântăreaţa americană după ce a interpretat în premieră piesa „Born This Way” la gala premiilor Grammy din luna februarie, care au condus la apariţia unor speculaţii potrivit cărora Lady Gaga a suferit o operaţie estetică sau a purtat proteze osoase. Cântăreaţa a declarat că a luat în considerare posibilitatea de a-şi modifica permanent înfăţişarea, dar iubitul ei nu a susţinut-o. „M-am interesat despre cum aş putea să fac aceste schimbări să fie permanente, dar am renunţat, deoarece iubitul meu nu era de acord”, a declarat artista. Vedeta are în prezent o relaţie cu managerul ei, Carl Luc. Cei doi şi-au început relaţia în 2005, dar au fost despărţiţi o perioadă, iar apoi s-au împăcat. Faptul că Lady Gaga şi-a schimbat look-ul atât de des a condus la o comparaţie între ea şi artista franceză Orlan, care şi-a modificat chirurgical chipul de mai multe ori. Auzind această comparaţie şi văzând poze cu Orlan, Gaga a spus „Este frumos. Este ciudat, dar fabulos. O să mă inspire de acum înainte”.