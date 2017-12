Lady Gaga îşi pregăteşte revenirea

Nu doar Madonna pare să deţină secretul longevităţii muzicale, după ce s-a reinventat pe parcursul unei cariere impresionante, influenţând mulţi alţi artişti noi. Printre cei care recunosc că s-au inspirat din muzica Madonnei este şi Lady Gaga, care a luat cu asalt în ultimii ani topurile muzicale şi de popularitate. Însă de când a suferit o dureroasă accidentare la şold pentru care a suferit şi o intervenţie chirurgicală, Lady Gaga a părut în mod suspect absentă şi detaşată de lumea muzicii. În realitate însă, îndrăgita cântăreaţă excentrică a declarat că se pregăteşte de zor pentru a reveni la ritmul cu care şi-a obişnuit fanii. Aceasta a anunţat deja că următorul său album va fi din sfera muzicii jazz şi va colabora la realizarea acestuia cu legendarul Tony Bennett. Cei doi lucrează deja la acest proiect, iar Lady Gaga nu se plictiseşte în timpul convalescenţei. În luna iunie, cei doi vor intra în studio pentru înregistrări. Tony Bennett o consideră pe Lady Gaga drept “una dintre cele mai bune cântăreţe de jazz din lume” după ce a cooptat-o la albumul său de duete, pentru care au înregistrat împreună piesa clasică ”The Lady Is a Tramp”.

Nu este foarte clar când va mai fi lansat şi albumul de jazz, pentru că, înainte de operaţie, Lady Gaga era pe cale să termine un alt album, intitulat “ARTPOP”. În plus, trebuie să termine şi ultima serie de concerte din turneul său internaţional Born This Way, pe care s-a văzut nevoită să-l întrerupă. Pe 12 februarie, Lady Gaga a anunţat că a fost diagnosticată cu sinovită, o boală ce constă în inflamarea membranei sinoviale, împiedicând funcţionarea articulaţiei pe care o căptuşeşte membrana respectivă. De atunci este constrânsă să umble într-un scaun cu rotile şi la odihnă forţată, care pare însă să nu se potrivească deloc cu firea sa energică.