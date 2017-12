Lady Gaga, la spital de şase ori, din cauza dietelor severe

Cântăreaţa americană Lady Gaga ar fi fost internată de şase ori în cursul anului 2009, din cauza dietelor extreme pe care le ţinea, fostul manager al artistei, David Ciemny, susţinând că aceasta obişnuia să abuzeze de dulciuri, după care se înfometa perioade lungi de timp. David Ciemny susţine în cartea intitulată “Poker Face: The Rise and Rise of Lady Gaga”, scrisă de Maureen Callahan, că Lady Gaga, pe numele ei adevărat Stefani Germanotta, ţinea diete severe pentru a putea purta anumite costume de scenă. În ciuda celor şase internări în spital de anul trecut, problemele de sănătate ale artistei, în vârstă de 24 de ani, au continuat şi în 2010, obligând-o să anuleze patru concerte programate în SUA, în ianuarie, pe fondul oboselii. De asemenea, în luna martie nu a putut susţine un concert programat în Noua Zeelandă. Recent, cântăreaţa a recunoscut că se simte nesigură, însă a susţinut că ascunde acest lucru în spatele imaginii de scenă.