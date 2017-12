Lady Gaga, la un pas de faliment

Cântăreaţa americană Lady Gaga a recunoscut în premieră că până să înceapă turneul său internaţional Monster Ball avea o datorie de 1,82 milioane de lire sterline. Timp de 18 luni, biletele la cele 200 de concerte ale sale s-au vândut ca pâinea caldă, iar cântăreaţa a reuşit încasări de 138 de milioane de lire sterline, dar a pornit în turneu cu o datorie de 1,82 milioane de lire sterline. Aceasta a exagerat cu cheltuielile pe extravagantele sale costume. Recunoscută pentru simţul său vestimentar ieşit din comun, Lady Gaga a fost luată prin surprindere de amploarea problemei sale financiare dar, din fericire, a ieşit basma curată, la sfârşitul turneului.

Noul său album, intitulat ”Born This Way”, s-a vândut în 215.000 de exemplare numai în weekend-ul trecut. Însă, Lady Gaga este acuzată că s-a folosit de metode lipsite de corectitudine pentru a ajunge cu noul său album pe primul loc în topurile alcătuite în funcţie de numărul exemplarelor vândute. Starul pop are toate şansele să atingă pragul de un million de exemplare vândute, după ce, timp de două zile, site-ul american Amazon.com ar fi permis descărcarea pieselor de pe album, în format electronic, pentru doar 99 de cenţi, în timp ce preţul standard al discului disponibil pentru download este de 11,99 dolari, iar cel al discului pe CD este de 12,99 de dolari. Mai multe voci din industria muzicală au acuzat-o pe Lady Gaga că a practicat preţuri mici, chiar infime, pentru ca albumul să se vândă în cât mai multe exemplare şi să ajungă astfel primul în topuri. Mai mult decât atât, un alt site de vânzări ar fi oferit albumul gratuit, la fiecare descărcare prin intermediul unui smart phone. Cel mai important top al vânzărilor din SUA, Billboard, va lua în considerare exemplarele ”Born This Way” vândute la preţ redus, însă nu şi pe cele oferite gratuit.