Lady Gaga, marea favorită la premiile MTV Europe Music

O COMPETIŢIE DIRECTĂ Noua senzaţie pop Lady Gaga este marea favorită pentru viitoarea ediţie a premiilor MTV Europe Music, după ce a fost nominalizată la şase categorii. Lady Gaga o are ca principală contracandidată pe Katy Perry, la patru din cele şase categorii la care a fost nominalizată. Cântăreaţa britanică Adele a fost şi ea nominalizată la trei categorii, la fel ca şi Justin Bieber şi trupa Thirty Seconds To Mars. Favoritul din rândul artiştilor este Bruno Mars, care a primit patru nominalizări la categoriile Cel mai bun debut, Cel mai bun artist, Cea mai bună piesă şi Cea mai mare ascensiune în topuri. Katy Perry şi Lady Gaga vor merge umăr la umăr în patru categorii: Cea mai bună prestaţie live, Cel mai bun artist pop, Cea mai bună artistă şi Cea mai bună piesă. La aceasta din urmă, Katy Perry a intrat în competiţie cu piesa ”Firework”, iar Lady Gaga cu piesa ”Born This Way”. Lady Gaga şi Katy vor trebui să se măsoare şi cu formaţii rock, la categoria Cea mai bună prestaţie live, unde au mai fost nominalizaţi cei de la Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers şi Coldplay. La categoria Cea mai bună artistă, Lady Gaga şi Katy Pery le vor înfrunta pe Adele, Beyonce, Jennifer Lopez. La categoria masculină, bătălia se va da între Bruno Mars, David Guetta, Eminem, Justin Bieber şi Kanye West.

NOUTĂŢI La prestigioasa categorie rezervată celor mai bune videoclipuri, lupta se va da între Adele cu piesa ”Rolling in the Deep”, trupa Beastie Boys cu ”Make Some Noise”, Lady Gaga cu ”Born This Way”, Beyonce cu ”Run the World” şi Justice cu piesa ”Civilization”. Adele mai este nominalizată la secţiunile Cea mai bună artistă şi Cea mai bună piesă. Justin Bieber va concura la categoriile Cel mai bun artist pop, Cel mai bun artist şi Artistul sau trupa cu cei mai mulţi fani. Nici trupa Thirty Seconds To Mars nu s-a lăsat mai prejos şi concurează pentru premiile Cea mai bună trupă de rock alternativ, Cel mai bun concert şi Artistul sau trupa cu cei mai mulţi fani. De altfel, această din urmă categorie, Artistul sau trupa cu cei mai mulţi fani, este noutatea ediţiei din acest an a premiilor MTV Europe Music. Premiul va fi acordat celui mai tare fan club al unui artist. Începând cu data de 19 septembrie, telespectatorii MTV îşi pot vota artistul favorit pe site-ul mtv.ro.. Cu cât fanii sunt mai activi, cu atât vor avea mai multe şanse ca preferatul lor să câştige. Şi Muzica lumii este o categorie introdusă în acest an, care doreşte să celebreze diversitatea muzicii pe care MTV a oferit-o de-a lungul timpului telespectatorilor, nominalizând astfel artişti din toate colţurile lumii. Astfel, câştigătorii din zonele Asia/Pacific, America Latină, America de Nord, Arabia/Africa/India şi Europa vor intra în lupta pentru unul dintre cele mai importante premii ale serii. Practic, premiul poate ajunge şi la unul dintre cei cinci artişti români dacă acesta câştigă la categoria Cel mai bun din Europa. La categoria Cel mai bun artist din România au fost nominalizaţi Alexandra Stan cu ”Mr. Saxobeat”, Guess Who cu ”Manifest”, Puya & Connect-R cu ”Americandrim”, Fly Project cu piesa ”Goodbye” şi Smiley & Pacha Man cu ”Love Is for Free”.

ÎN IRLANDA DE NORD Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 6 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Belfast, în Irlanda de Nord. Evenimentul în cadrul căruia telespectatorii MTV vor putea afla care sunt câştigătorii uneia dintre cele mai importante gale muzicale organizate pe Odyssey Arena va fi transmis live de MTV România. MTV Europe Music Awards Belfast 2011 va fi accesibil unui public de 1,2 miliarde de telespectatori şi va fi difuzat de peste 60 de canale de televiziune, intrând astfel în peste 640 de milioane de gospodării din toată lumea. Anul trecut, decernarea premiilor a avut loc la Madrid şi a fost cea mai vizionată ediţie din istorie, cu 22 de milioane de telespectatori în întreaga lume, cu 61% mai mulţi faţă de ediţia precedentă. Peste 4,5 milioane de oameni au urmărit ceremonia MTV de la Madrid pe Internet, cu 72% mai mulţi decât cei care au fost online la ediţia din 2009, de la Berlin.