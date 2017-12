Lady Gaga, nominalizată la MTV European Music Awards 2010

Cântăreţele Lady Gaga şi Katy Perry au primit câte cinci nominalizări la gala MTV European Music Awards (EMA) din 2010, care va avea loc pe 7 noiembrie, la Madrid. Ambele cântăreţe vor fi însoţite de o altă concurentă puternică, Rihanna, în trei dintre cele cinci categorii - Cel mai bun artist pop, Cea mai bună cântăreaţă şi Cel mai bun cântec. La categoria Cea mai bună cântăreaţă, cele trei artiste concurează cu Miley Cyrus şi Shakira. La categoria Cel mai bun cântăreţ au fost nominalizaţi Eminem, Justin Bieber, Usher, Enrique Iglesias şi Kanye West. Piesele “California Gurls”, interpretată de Katy Perry şi “Telephone”, interpretată de Lady Gaga în duet cu Beyonce, vor concura la categoria Cel mai bun videoclip, la care au mai fost nominalizate clipurile cântecelor “Kings and Queens” (30 Seconds To Mars), “Prayin\'” (Plan B) şi “Love the Way You Lie” (Eminem în duet cu Rihanna). La categoria Cea mai bună trupă rock au fost nominalizate grupurile Kings of Leon, Linkin Park, Thirty Seconds To Mars, Muse şi Ozzy Osbourne. La categoria Cel mai bun artist hip hop au fost nominalizaţi T.I., Eminem, Kanye West, Lil Wayne şi Snoop Dogg.

Lady Gaga a fost marea câştigătoare a galei MTV Video Music Awards (VMA), care a avut loc pe 12 septembrie, câştigând opt trofee din 13 nominalizări.