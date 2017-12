Lady GaGa nu ţine la siluetă

Cîntăreaţa de 22 de ani a plecat în turneu prin Europa, prima escală fiind Londra. Cu această ocazie, Lady GaGa a dat semne de mare adaptabilitate la viaţa londoneză, dar mai ales la bucătăria locală. În timpul repetiţiilor, cîntăreaţa italo-americană s-a delectat din plin cu peşte prăjit şi cartofi prăjiţi, un meniu nu tocmai sănătos. Deşi afişează o siluetă de invidiat, cîntăreaţa nu pare să facă prea multe eforturi să şi-o menţină.

Lady GaGa, pe numele său real Stefani Joanne Germanotta, ocupă primul loc al topurilor americane cu piesa ”Just Dance”, un succes ce pare a se reedita şi în Europa. În Regatul Unit, piesa s-a vîndut mai bine decît single-ul noii revelaţii a muzicii britanice Alexandra Burke, un cover după piesa lui Leonard Cohen, ”Hallelujah”. Aceasta este noua cîştigătoare a emisiunii de tip Şcoala Vedetelor, care anul trecut o consacra pe Leona Lewis, dar Lady GaGa nu are rival deocamdată în topurile Dance. Precum Katy Perry înaintea ei, Lady GaGa s-a lansat mai întîi pe Internet, fiind propulsată apoi pe primele poziţii ale topurilor celor mai descărcate piese de pe Internet, celor mai ascultate piese la radio şi apoi al vînzărilor. Potrivit Bilboarad, peste Ocean, piesa ”Just Dance” a urcat fulgerător în topul celor mai bine vîndute extrase pe single din ultimii ani, întrecînd piesele ”Single Ladies (Put A Ring On It)” a lui Beyonce sau ”Live Your Life”, un cover după piesa ”Dragostea din Tei”, a rapper-ului T.I. în duet cu Rihanna.

Deşi are numai 22 de ani, Stefani Joanne Germanotta are ceva vechime în breaslă, scriind mai multe piese şi pentru revenirea trupei New Kids on the Block. Tot de numele său se leagă şi piesele ”Quicksand” şi ”Amnesia” de pe noul album al lui Britney Spears, ”Circus”. Succesul său fulminant a îndreptăţit şi alegerea sa pentru a susţine minirecitaluri în turneul american al trupei Pussycat Dolls. A doua sa piesă, intitulată ”Poker Face”, este deja numărul unu în clasamentele din Australia şi Suedia. Totodată, Lady GaGa a fost nominalizată la premiile Grammy de luna viitoare. Date fiind originile sale italiene şi educaţia primită într-o şcoală catolică, Lady GaGa este deja catalogată drept noua Madonna. Albumul său de debut, ”The Fame”, a fost lansat în luna august.