Lady Gaga, pe coperta celei mai mari reviste din lume

Controversata cântăreaţă americană Lady Gaga va apărea pe coperta celei mai mari reviste din lume, care va avea 2,13 metri înălţime şi o lăţime de 1,52 metri. Revista „Visionaire” va lansa o ediţie numită Larger than Life, cu aceste dimensiuni impresionante. Lady Gaga va apărea pe ambele coperte alte revistei, ce va fi comercializată în două variante. Varianta standard a ediţiei speciale va costa 375 de dolari, iar ediţia de lux va costa 1.500 de dolari. Potrivit reprezentanţilor „Visionaire”, ediţia specială Larger than Life a fost deja certificată de Guiness World Records ca fiind cea mai mare revistă care a fost vreodată tipărită în lume. Lady Gaga va poza în costum de sirenă, murdărită cu petrol. Deşi revista este cea mai mare din lume, nu este şi cea mai scumpă. „Nomenus Quarterly”, o revistă de fotografie, este considerată a fi cea mai scumpă revistă din lume, având un preţ de 6.500 de dolari.

Dacă o vedetă este la modă, nu există restricţii financiare în a cumpăra ceva ce poartă amprenta ei. Aşa stau lucrurile şi cu Lady Gaga. Un pisoar folosit de cântăreaţă şi cu dedicaţie din partea ei va fi scos la licitaţie. Veste bună pentru fani, însă doar în aparenţă, pentru că preţul de pornire este de 334.000 de euro. Este vorba despre o piesă utilizată de vedetă în pictorialul realizat pentru ediţia japoneză a revistei „Vogue”, când cântăreaţa s-a îmbrăcat în bărbat. În plus, Lady Gaga a scris pe el: „I’m not fucking Duchamp, but I love pissing with you”. Rămâne de văzut dacă entuziasmul admiratorilor va merge până acolo încât să scoată din buzunar o asemenea sumă…