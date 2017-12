Lady Gaga, premiată

Cea mai populară cântăreaţă a momentului, Lady Gaga, va primi Premiul Hero, oferit de o organizaţie americană non-profit care luptă pentru prevenirea suicidului în rândul tinerilor homosexuali şi lesbiene. Organizaţia The Trevor Project îi va înmâna artistei premiul pe data de 4 decembrie, în Los Angeles, în cadrul unei ceremonii ce are loc anual. Lady Gaga va fi distinsă pentru ajutorul şi susţinerea pe care le-a oferit comunităţii gay. Alături de acesta, compania Google Inc. va fi recompensată cu premiul special Trevor 2020. „Tinerii noştri se află în mijlocul unei crize privind propria lor sănătate, iar artiştii precum Lady Gaga şi liderii în tehnologie, precum Google Inc., au luat atitudine pentru a ne ajuta să schimbăm anumite percepţii. Suntem mândri să îi premiem pentru efortul depus în încurajarea tinerilor să îşi exprime, cu mândrie, adevărata personalitate”, au declarat reprezentanţii The Trevor Project. La ceremonia din Los Angeles sunt aşteptate numeroase alte vedete, precum Fergie, Miley Cyrus, Julianne Hough sau Joe Manganiello.

Lady Gaga apare într-un filmuleţ în timp ce este transportată pe o targă, de către două asistente, pe holurile unei clinici psihiatrice. Lady Gaga a lansat un fragment din viitorul videoclip al său pentru piesa „Marry The Night” de pe albumul „Born This Way”. Vedeta, care a lansat fragmentul pe contul ei oficial de Twitter, a declarat că acesta va fi cel mai lung videoclip al său lansat până în prezent. Fragmentul de videoclip face parte din introducerea de aproape opt minute a acestuia, intitulată „The Prelude Pathetique” şi inspirată de „Sonata Pathetique” a lui Beethoven. Imaginile o arată pe Lady Gaga într-o stare de semiconştienţă, în timp ce este împinsă pe o targă pe holurile unei clinici psihiatrice de către două asistente. Imaginile nu sunt însoţite de muzică, iar vedeta vorbeşte despre trecutul ei. „Cânt mă uit înapoi la viaţa mea, nu este vorba că nu vreau să privesc lucrurile aşa cum s-au întâmplat. Doar că prefer să mi le amintesc într-un mod artistic. Sincer, toată minciuna este mult mai onestă pentru că eu am inventat-o. Psihologia clinică ne spune că trauma este ucigaşul final”, spune cântăreaţa. „Trecutul meu este un tablou neterminat, şi, în calitate de artist, trebuie să completez toate găurile urâte şi să-l fac frumos din nou. Nu am fost nesinceră, dar detest realitatea”, susţine Lady Gaga. Vedeta mai vorbeşte, în timp ce este plimbată pe culoarele clinicii, despre cele două asistente care o însoţesc. Filmuleţul se încheie când Lady Gaga ajunge într-o sală în care se mai află bolnave şi aparatură medicală. Data la care va fi lansat videoclipul integral nu este cunoscută, însă vedeta le-a spus fanilor că întreaga parte introductivă are şapte minute şi 33 de secunde.