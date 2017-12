Lady Gaga s-a despărţit de iubit

A declarat de multe ori că pentru ea cariera este mult mai importantă, iar acum, Lady Gaga pare să vrea să ne şi demonstreze. Cântăreaţa americană s-a despărţit de iubitul ei de lungă durată, Luc Carl, şi a recunoscut că nu are pe nimeni în acest moment. ”Nu am un iubit şi nici nu prea am mai ieşit la întâlniri în ultima perioadă”, a declarat diva. Vestea separării a apărut la scurt timp după ce în presă s-a scris despre intenţiile artistei de a se căsători la un castel din Marea Britanie, în acest an. ”Lady Gaga ne-a spus tuturor că plănuieşte să se mărite. Ne-a spus că îşi doreşte o nuntă de poveste”, a declarat o sursă, cu ceva timp în urmă.

Cântăreaţa americană, în vârstă de 25 de ani, ştie însă cel mai bine să facă show! Lady Gaga a purtat pantofi cu tocuri în formă de penis într-o ediţie a emisiunii-concurs American Idol. Originala artistă i-a şocat pe producătorii acestui show de televiziune în momentul în care a apărut pe platoul de filmare, unde trebuia să participe la înregistrarea unei rubrici speciale, în care urma să discute cu cei patru finalişti, purtând pantofi cu tocuri realizate din penisuri din plastic. Editorii din camera de montaj au fost nevoiţi să plaseze un logo al emisiunii American Idol, cea mai urmărită producţie de televiziune de peste ocean, deasupra acestor tocuri, de fiecare dată când acestea apăreau în imagine. Lady Gaga şi-a cumpărat ”pantofii porno” din magazinele brandului britanic Void of Course. Deşi imaginea acestor pantofi nu a ajuns în cele din urmă la telespectatori, Lady Gaga a reuşit totuşi să şocheze din nou în cadrul emisiunii, arătându-i concurentului James Durbin cum să-şi mişte şoldurile atunci când ea urca pe spatele lui în timp ce cânta. Totodată, cântăreţul de muzică country Christian McCreery a roşit în momentul în care Lady Gaga i-a sugerat să trateze microfonul de pe scenă ca şi cum ar fi prietena lui.

Lady Gaga este câştigătoare a cinci premii Grammy. Ea este considerată una dintre cele mai interesante şi originale artiste din noul val şi se bucură de un imens succes comercial. Recent, a devenit oficial primul artist din lume ale cărui videoclipuri au depăşit un miliard de vizualizări pe site-ul YouTube, iar revista ”Billboard” a desemnat-o Artista Anului, în 2010. Totodată, albumul său ”The Fame Monster” este cel mai bine vândut material discografic al anului trecut, cu 5,8 milioane de copii cumpărate la nivel mondial.