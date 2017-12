Lady Gaga s-a transformat, din nou, în bărbat

Cântăreaţa americană Lady Gaga şi-a şocat din nou fanii, pozând deghizată în bărbat pentru coperta celui mai recent single al ei, intitulat „You And I”. Artista americană este de nerecunoscut în fotografiile incluse în campania de promovare a single-ului în care pozează deghizată în bărbat, are părul vopsit în negru, poartă perciuni şi fumează o ţigară. Lady Gaga a postat aceste fotografii pe contul ei de pe Twitter. „Nu vei afla niciodată ce cauţi în dragoste dacă nu te iubeşti pe tine”, afirmă Lady Gaga în textul care însoţeşte acele fotografii. Single-ul „You And I” este inclus pe cel mai recent album al artistei, intitulat „Born This Way”.

Nu este pentru prima dată când Lady Gaga pozează deghizată în bărbat, artista americană inventându-şi în ultimele luni un alter ego masculin, Joe Calderone. Cântăreaţa a pozat deghizată în Joe Calderone, un mecanic fictiv din Sicilia, pentru numărul din septembrie 2010 al ediţiei japoneze a revistei „Vogue”.