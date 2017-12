Lady Gaga şi Britney Spears, puse la zid

Două dintre cele mai cunoscute artiste pop ale momentului, Lady Gaga şi Britney Spears, sunt criticate vehement de producătorul care a lansat-o pe Kylie Minogue, pentru că ar contribui la sexualizarea copiilor, prin neglijarea valorilor importante ale lumii moderne. Mike Stock, component al legendarului trio de producători Stock, Aitken and Waterman, este de părere că industria muzicală a mers prea departe, forţând copiii să crească înainte de vreme. ”99% dintre topuri sunt cu muzică R \'n\' B, iar 99% din aceasta este pornografie soft. Astăzi nu te poţi uita alături de copilul tău la vedete ca Britney Spears sau Lady Gaga”, a declarat Mike Stock. Potrivit producătorului, copiii din ziua de azi sunt sexualizaţi din pricina imaginii unor vedete ca Lady Gaga. Producătorul aminteşte, în acelaşi context, de anii \'80, când Kylie Minogue apărea în videoclipul ”I Should Be So Lucky” îmbrăcată cu o rochie lungă, iar versurile piesei, la fel de cuminţi, erau: ”Visez să te îndrăgosteşti de mine, însă...doar visez, asta e tot”, în timp ce Lady Gaga cântă astăzi că e ”şcolită să facă sex”.