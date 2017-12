Lady GaGa şi-a găsit dragostea la sfârşit de an?

Fiorii iubirii par să o prins pe cântăreaţa americană, chiar dacă a declarat că se dedică trup şi suflet carierei şi că nu are timp pentru dragoste. Lady GaGa a fost văzută în ipostaze tandre, alături de un bărbat misterios, în Los Angeles. Interpreta hitului ”Poker Face” petrecea într-un club de noapte şi nu singură. La secţiunea VIP, vedeta era însoţită de un tânăr, alături de care a servit mai multe sticle de şampanie. ”Au băut şamapania Veuve Clicquot, toată seara”, a declarat o sursă. Înainte de misterioasa ei cucerire, Lady GaGa, pe numele ei real Stefani Joanne Angelina Germanotta, a mai fost cuplată cu un antreprenor, cunoscut doar sub numele de Speedy, însă relaţia lor s-a sfârşit la începutul acestui an. Aşadar, Crăciunul şi Revelionul se anunţă fierbinţi pentru cântăreaţă!