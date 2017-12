Lady Gaga trece la rock

Noul album al cântăreţei americane Lady Gaga va avea influenţe rock, artista fiind inspirată de trupa britanică de heavy metal Def Leppard, cu a cărei muzică spune că a crescut. „În muzica mea sunt multe elemente din stilul Def Leppard, în special în refrenuri, dar eu fac muzică dance electronică. Aş numi-o mai degrabă un techno-rock avangardist. Un stil foarte dur și provocator”, a declarat cântăreaţa americană, care spune că, in ciuda influenţelor, nu a creat muzică rock, ci un gen de metal/dance/techno/rock/pop. Pentru noul album, Lady Gaga l-a angajat chiar pe producătorul trupei britanice, Mutt Lance. Cei doi au colaborat de altfel foarte bine şi la piesa „You And I”, inclusă pe albumul „Born This Way”. Lady Gaga, în vârstă de 25 de ani, a declarat că a moştenit pasiunea pentru muzica rock de tatăl său. Noul disc va fi al patrulea din cariera cântăreţei, după „The Fame” din 2008, „The Fame Monster” din 2009 şi „Born This Way” din 2011.