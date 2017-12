Lady Gaga vine la Bucureşti cu bucătarul personal

Excentrica artistă internaţională Lady Gaga va veni în România pe 15 august, cu o zi înainte de concertul pe care îl va susţine pe Naţional Arena din Bucureşti, fiind însoţită de zeci de dansatori şi de propriul bucătar, care trebuie să-i pregătească în fiecare zi câte un sortiment diferit de salată. Lady Gaga îşi va petrece noaptea la un hotel de cinci stele.

Biletele pentru concert ar urma să fie puse în vânzare online, pe 27 aprilie.

Lady Gaga este primul artist străin care va concerta pe Naţional Arena din Bucureşti. Pentru spectacolul din 16 august, cântăreaţa îşi va aduce pianul, propria scenă şi îşi va alege singură ţinutele. Artista va lucra împreună cu echipa ei la decorul cabinelor şi al scenei amplasate pe Naţional Arena.

TURNEUL MONDIAL „THE BORN THIS WAY BALL” Concertul din Capitală este inclus în turneul mondial „The Born This Way Ball”, care va debuta pe 27 aprilie, în Coreea de Sud şi va include şi 21 de oraşe europene. În Europa, turneul va începe cu Sofia, pe 14 august.

În acest turneu, Lady Gaga va interpreta atât piese de pe cel mai recent album al său, „Born This Way”, cât şi piese incluse pe celelalte două materiale discografic ale sale, „The Fame” şi „The Fame Monster”. Pe continentul european, Lady Gaga va fi însoţită de trupa The Darkness, cunoscută pentru hitul „I Believe In A Thing Called Love” şi reunită recent şi de Lady Starlight, o mai veche colaboratoare a artistei, care a fost confirmată ca invitat special şi pentru alte show-uri din Australia şi Noua Zeelandă.

„The Born This Way Ball”, cel de-al treilea turneu din cariera artistei, se anunţă a fi una dintre cele mai spectaculoase serii de concerte din istoria muzicii. Pentru „The Born This Way Ball”, Lady Gaga a pregătit fanilor săi un nou concept, o nouă scenă şi o nouă producţie, într-o serie de spectacole fabuloase. Acesta va fi primul turneu al lui Lady Gaga, după lansarea albumului „Born This Way”, în mai 2011, care s-a vândut în peste şase milioane de exemplare în toată lumea.